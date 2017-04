Confiante para final, Douglas vê primeiro gol de Fabuloso 'saindo naturalmente'

O Dia

– Vasco enfrenta o Botafogo, na decisão da Taça Rio, no Nilton Santos –

Rio – O começo de Douglas Luiz no Vasco tem sido excelente. Com 18 anos, o volante estreou como profissional no ano passado. Nesta temporada, mesmo com pouco tempo de equipe, já se tornou uma das referências técnicas do elenco. O jovem irá disputar a sua primeira decisão pelo clube de São Januário, neste domingo, contra o Botafogo. Apesar da final da Taça Rio não ter muita importância na configuração do Carioca, o jogador enxerga um valor maior para o duelo.

“É diferente. É uma decisão e no profissional é mais responsabilidade. Time reserva ou titular, o modo de jogo deles é o mesmo. Vamos assistir ao adversário para estuda-lo.”, afirmou.

O Vasco terá o retorno de Luis Fabiano, já que o atacante conseguiu um efeito suspensivo, depois de ser punido pelo TJD-RJ. O Fabuloso ainda não marcou com a camisa do Gigante, mas para Douglas não há motivo de pressionar o jogador.

“O gol vai sair naturalmente. Ele está fazendo o papel dele. O grupo o apoia também”, disse o volante, que também elogiou o técnico vascaíno. “Milton mudou um pouco o time. Agora tenho que ficar apoiando o ataque. Às vezes ajudo o Gilberto”, concluiu.



Fonte: O Dia