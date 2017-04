Confira a previsão do tempo para a Páscoa em Santa Catarina

<p>Quem pretende aproveitar o feriado da Paixão de Cristo em Santa Catarina pode se preparar para colocar em prática programações mais alternativas que incluam filmes, chocolate e um bom livro. A praia e passeios ao ar livre podem ficar um pouco de lado. De acordo com informações do departamento de meteorologia da Epagri/Ciram, o tempo deve ser instável a partir da Sexta-Feira Santa com chuvas até domingo. O motivo é a presença de uma baixa pressão no mar. </p><p>Na Sexta-Feira Santa, o sol deve dar as caras, porém com muitas nuvens em todas as regiões. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde do Oeste ao Sul. Já no fim de semana a previsão é de chuva, mais significativa no Litoral, com chance de trovoadas em algumas regiões. <br></p><p>O sinal de tempo instável já começa a aparecer desde o começo da semana no Estado. O meteorologista <b> Leandro Puchalski </b> avisa que a semana deve intercalar sol e chuva, e ressalta que pode aparecer a primeira massa de ar frio do outono:</p><p>— O que mais chama atenção nessa previsão estendida é que a Sexta-Feira Santa tem tudo para ter chuva que daria espaço no final do dia para a chegada da primeira massa de ar frio do outono. Se confirmar, temos tudo para ter o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa com frio pelo Estado sendo que na Serra poderá se aproximar de 1 a 3ºC. <br></p><p>Por enquanto, a mínima prevista em cidades como Urubici é de 10ºC.</p><p> </p><p class=”embed-content”> <p style=’margin: 0; padding: 0; font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 600; font-size: 16px’>Loading…</p> (function(d){var js, id=’pikto-embed-js’, ref=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];if (d.getElementById(id)) { return;}js=d.createElement(‘script’); js.id=id; js.async=true;js.src=’https://magic.piktochart.com/assets/embedding/embed.js’;ref.parentNode.insertBefore(js, ref);}(document)); </p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> IBGE abre vagas em SC para realização de Censo Agropecuário </b><b><br></b></p><p><b> Curso gratuito de programação de games está com inscrições abertas em Florianópolis </b><br></p><p> <b>Curso gratuito de programação de games está com inscrições abertas em Florianópolis</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

