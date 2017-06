Confira a previsão do tempo para o feriadão de Corpus Christi em SC

<p>O feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira, 15, será ideal para atividades ao ar livre, com a presença do sol e temperaturas amenas em Santa Catarina. Para muita gente, este é o quinto feriado prolongado de 2017, com quatro dias de folga. Neste ano ainda serão <b>celebradas mais cinco datas comemorativas</b> , quatro delas na quinta-feira e uma na segunda.</p><p>Segundo a <b>Epagri/Ciram</b> , órgão estadual de monitoramento, o tempo segue seco entre quinta-feira e sábado, com sol e temperaturas mais altas do que no começo desta semana. Também há possibilidade de algumas nuvens e nevoeiros ao amanhecer.</p><p>Entre domingo e segunda-feira, uma nova frente fria deve passar pelo Estado, mas ainda não há indícios de chuva significativa, segundo a Epagri. Na segunda, as temperaturas voltam a baixar, por consequência de uma nova massa de ar polar que avança por SC.</p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Terça-feira será de sol e temperaturas amenas em SC <br></b></p><p><b> Em balanço final, Defesa Civil de SC soma 103 municípios afetados pela chuva e R$ 40 milhões em prejuízos <br></b></p><p> <b>Bom Jardim da Serra registra -2ºC no amanhecer desta segunda-feira</b> <br></p><p><br><br><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense