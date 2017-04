Confira a programação completa do festival Jurerê Jazz 2017

<p>Com 12 dias e mais de 40 shows em uma programação 95% gratuita e aberta ao público, o Jurerê Jazz 2017, festival que reúne músicos internacionais, nacionais e locais, começa no dia 20 de abril, em Florianópolis. Os shows gratuitos vão ocorrer em palcos com estrutura coberta na Plataforma Zero, no Jurerê Open Shopping, e na área externa do Il Campanário. Já os shows que precisam de ingresso se concentram no Jurerê Beach Village e no P12, tudo em Jurerê Internacional. </p><p><b>Veja a programação completa:</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>20 de abril (quinta-feira)</strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Mostra de Dança com grupos de SC e convidados – em parceria com o Floripa Tap<br>Horário:</strong> 19h30<br><strong>Local:</strong> Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Trio M. Nesa convida Derico<br></b>Fazer música instrumental acessível e sem afetações é a proposta do trio de Florianópolis formado por Paulo Steil (bateria), Tiê Pereira (baixo) e Tomás Pessoa (guitarra), que abre o Jurerê Jazz recebendo no palco o saxofonista Derico, famoso pela participação no Quarteto do Jô. Com um repertório formado por músicas autorais, o grupo explora o Nu Jazz de maneira orgânica e espontânea, e vai brincar com a bagagem erudita que o saxofonista traz para o evento.<br><strong>Horário:</strong> 21h<br><strong>Local:</strong> Il Campanário<br><strong>Ingressos</strong><strong>:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>21 de abril (sexta-feira)</strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Ricky Boy Slim<br></strong>Nascido em 1976, em Porto Alegre, o guitarrista Ricky Boy Slim costuma dizer que se “converteu” ao blues quando tinha 13 anos. As primeiras composições surgiram no início dos anos 90, após se mudar para Florianópolis. Além do trabalho autoral, Rick já acompanhou músicos do calibre de Eddie C. Campbell, John Primer e Billy Branch.<br><strong>Horário:</strong> 17h<br><strong>Local:</strong> Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos</strong><strong>:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Otávio Marcolla<br></strong>Catarinense, Otávio Marcolla toca gaita de boca há mais de 15 anos. Nos EUA, já acompanhou artistas do blues de Chicago (2007) e foi convidado para abrir o III Barbecue Blues Festival em Nova Orleans (2014). Tem como influência os mestres da gaita blues das décadas de 40 e 50, como Little Walter, Sony Boy Williamson e Big Walter Horton.<br><strong>Horário:</strong> 18h<br><strong>Local:</strong> Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos</strong><strong>:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Flávio Guimarães<br></strong>Com mais de 30 anos de carreira, o gaitista Flávio Guimarães é instrumentista, cantor, produtor, compositor e integrante da banda carioca Blues Etílicos. Tocou com lendas vivas do blues, como Buddy Guy e Taj Mahal. Realizou shows de abertura para Ben Harper, B. B. King e Robert Cray, tendo se apresentado em festivais da Europa, Estados Unidos e América do Sul.<br><strong>Horário: </strong>19h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos</strong><strong>:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Flávio Guimarães convida JJ Jackson<br></strong>Nascido no Arkansas (EUA), em uma região conhecida como “Cinturão do Blues”, JJ Jackson adotou São Paulo como novo lar e palco de sua carreira desde os anos 90. Além do talento vocal e versatilidade musical, JJ Jackson administra com propriedade e carisma a interação com a plateia e os músicos. Em Florianópolis, o showman do blues e soul se apresenta com o gaitista Flávio Guimarães, integrante do grupo carioca Blues Etílicos.<br><strong>Horário: </strong>20h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Beach Village<br><strong>Ingressos:</strong> em breve, via Blueticket</p> Foto: Luiz Tripolli / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Maria Gadú<br></strong>O público de Florianópolis terá a oportunidade de conhecer uma outra faceta do trabalho de Maria Gadú. Depois de circular por algumas cidades do Brasil, a cantora paulistana chega ao Jurerê Jazz Festival para um show exclusivo para o festival, mais intimista, com repertório com standards de jazz e blues, e ainda MPB. Acompanhada dos músicos Conrado Goys (guitarra), Lucas Cirillo (gaita), Dudinha (baixo) e Thiago Big Rabello (bateria), Gadú interpreta músicas como <i> Voodoo Child</i>, de Jimi Hendrix, <i>Pride and Joy</i>, de Stevie Ray Vaughan, e <i>Thrill is Gone</i>, um blues de 1951 que fez sucesso na voz de B.B. King. Das canções já conhecidas na voz da cantora está ainda <i>A História de Lily Braun</i>, composição de Edu Lobo e Chico Buarque, gravada em seu primeiro CD, em 2009.<br><strong>Horário: </strong>21h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Beach Village<br><strong>Ingressos: </strong>a partir de R$ 100 (pista) e R$ 150 plateia, via<strong> </strong><b> Blueticket </b>. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm 20% para sócio e acompanhante nos setores platéia e pista na compra do ingresso antecipado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Derico e convidados</strong><br>De formação erudita, Derico Sciotti é mais famoso pela participação no Quarteto do Jô, mas tem reconhecimento nacional desde 1974, quando ganhou vários concursos nacionais e internacionais para jovens instrumentistas, o que possibilitou sua participação em diversos recitais e concertos pelo Brasil.<br><strong>Horário: </strong>21h<br><strong>Local:</strong> Il Campanário <br><strong>Ingressos:</strong> couvert artístico</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Jam Session<br></strong><strong>Horário: </strong>22h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Beach Village<br><strong>Ingressos:</strong> couvert artístico</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>22 de abril (sábado)</strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>TBZ Blues<br></strong>Banda florianopolitana que nasceu do encontro de músicos em uma jam session em 2012. O repertório é formado por um mix de composições próprias, clássicos do blues e o bom e velho rock’n roll.<br><strong>Horário: </strong>17h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Mustache Maia<br></strong>Vocalista, baixista, compositor e letrista, Mustache Maia segue nos trilhos do blues há mais de 25 anos. Começou sua carreira na banda Ecos do Mississipi, no fim dos anos 80, em Porto Alegre. Além de atuar como músico, Maia, que é radicado em Florianópolis, também produziu vários festivais de blues.<br><strong>Horário: </strong>18h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Cássio Moura e Jana Gularte<br></strong>O violonista e guitarrista paulista Cássio Moura sobe ao palco acompanhado da cantora gaúcha Jana Gularte para apresentar um fino repertório de MPB, incluindo obras do maestro Tom Jobim. O entrosamento e intimidade musical dos artistas são frutos de uma parceria que já dura mais de três anos pelos palcos de Florianópolis.<br><strong>Horário: </strong>20h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Beach Village<br><strong>Ingressos: </strong>em breve via Blueticket</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Cia Trupe Toe apresenta espetáculo <i>Recriando Linguagens</i> (parceria com o festival de sapateado Floripa Tap)<br></strong><strong>Horário:</strong> 20h<br><strong>Local:</strong> Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos:</strong> gratuito</p> Foto: Charles Guerra / Agencia RBS <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Leny Andrade e Luiz Meira<br></strong>O encontro da diva da bossa & jazz Leny Andrade, Com 74 anos de vida e 59 de carreira, uma das mais representativas vozes brasileiras, com o violonista ilhéu Luiz Meira, que nos últimos anos vem acompanhando Gal Costa em turnês dentro e fora do Brasil. Além de clássicos da bossa nova, a dupla apresenta canções de Cartola, Chico Buarque e Djavan. Músicas que ficaram consagradas na voz de Leny Andrade, como <i>Saigon</i>, <i>Batida Diferente</i> e <i>Estamos aí</i> também fazem parte do repertório.<br><strong style=”color: rgb(57, 57, 57); font-family: georgia_regular; font-size: 18px; background-color: white;”>Horário: </strong>21h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Beach Village<br><strong>Ingressos: </strong>a partir de R$ 50 (pista) e R$ 80 plateia, via<strong> </strong><b> Blueticket </b>. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm 20% para sócio e acompanhante na compra do ingresso antecipado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Cristiano Ferreira<br></strong>O ritmo acelerado do jump blues despertou o interesse de Cristiano ainda na adolescência. O guitarrista foi um dos primeiros músicos brasileiros a tocar esse gênero no País. T-Bone Walker, Pee Wee Crayton, B.B King e Gatemouth Brown são os guitarristas que mais influenciaram sua maneira de tocar. Em seu trabalho solo, Cristiano também transita pelo swing e outras vertentes da música negra urbana norte-americana dos anos 40 e 50.<br><strong>Horário: </strong>21h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Derico e convidados<br></strong><strong>Horário: </strong>21h<br><strong>Local:</strong> Il Campanário<br><strong>Ingressos: </strong>couvert artístico</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Jam Session Tap & Jazz – em parceria com o Floripa Tap</strong><br>Com Leandro Fortes, guitarrista e compositor que vem realizando um trabalho consistente e intenso no cenário catarinense como instrumentista, produtor e educador.<br><strong>Horário: </strong>21h30<br><strong>Local: </strong>Il Campanário<br><strong>Ingressos:</strong> reservas no local</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Jam Session<br></strong><strong>Horário: </strong>22h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Beach Village<br><strong>Ingressos:</strong> couvert artístico</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>23 de abril (domingo)</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Leandro Fortes Trio<br></strong>Leandro Fortes trabalha como instrumentista, produtor e educador. Em 2012 gravou seu primeiro disco solo, que conta com a participação de Hermeto Pascoal. Acompanhado por Rafael Calegari (baixo) e Mauro Borghezan (bateria), o Leandro Fortes Trio, de Florianópolis, apresenta músicas autorais que refletem sua versatilidade como compositor.<br><strong>Horário:</strong> 17h<br><strong>Local:</strong> Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Cutting Contest – duelo de sapateado (em parceria com o Floripa Tap)</strong><br>Com sapateadores e estudantes do Festival Floripa Tap, tradicional brincadeira onde um sapateador desafia o outro em uma apresentação, expondo o talento dos dançarinos.<br><strong>Horário:</strong> 18h<br><strong>Local:</strong> Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingresso:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>24 de abril (segunda-feira)</strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Coletivo T.A.E.<br></b>O Coletivo T.A.E. reúne quatro músicos que tocam composições instrumentais influenciadas por diversos gêneros que vão do jazz, funk ao rock. O grupo catarinense é formado por Fábio Mello (sopros), Mauro Borghezan (bateria), Vitor Miranda (guitarra) e Tie Pereira (composições, contrabaixo e baixo elétrico).<strong><br></strong><strong>Horário: </strong>20h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos:</strong> gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>25 de abril (terça-feira) </strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Leo Garcia Trio<br></strong>O trio instrumental de Florianópolis é formado pelo gaúcho Leo Garcia (piano, violão, voz) e pelos argentinos Cristian Faig (flauta, escaleta, voz, percussão) e Pablo Lazarte (violão). Mistura elementos das músicas tradicionais do Brasil e da Argentina com jazz, bossa nova e pop, recriando um estilo de world music que o trio define como contemplativa, leve e sensível.<br><strong>Horário: </strong>20h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>26 de abril (quarta-feira) </strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Cássio Moura<br></strong>Com referências da bossa-nova e do jazz, o trio florianopolitano formado por Cassio Moura (guitarra), Arnou de Melo (contrabaixo) e Paulo Sérgio Steil (bateria) apresenta a sutileza e química da música instrumental pela seleção de grandes clássicos do jazz e da música brasileira, além de composições originais. Algumas das principais influências são Tom Jobim, Egberto Gismonti, Jaco Pastorius e Herbie Hancock.<br><strong>Horário: </strong>20h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>27 de abril (quinta-feira) </strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Daniel Monteiro<br></strong>Foi durante a infância em Artigas, cidade uruguaia fronteiriça com o Rio Grande do Sul, que Daniel Monteiro descobriu o violão. O cantor, compositor e instrumentista radicado no Brasil há 30 anos compartilha o palco com o amigo Rubens Azevedo (saxofone tenor e flauta) em um show que evoca o auge do intercâmbio cultural entre artistas latino-americanos nas décadas de 60 e 70, período em que vários países da América Latina passavam por momentos sociopolíticos semelhantes. No repertório, composições de Violeta Parra (Chile), Pablo Milanés (Cuba), Chabuca Granda (Peru) e outros ícones da música latino-americana.<br><strong>Horário: </strong>19h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p> Foto: Carlos Sillero / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Delicatessen<br></strong>A banda gaúcha vem recriando standards do jazz com a delicadeza e a simplicidade da bossa nova desde 2006. Formado por Ana Kruger (voz), Nico Bueno (baixo) e Mano Gomes (bateria), o grupo vem construindo uma carreira bem-sucedida internacionalmente. O disco de estreia, <i>Jazz+Bossa</i>, teve mais de 25 mil cópias vendidas no Brasil e no exterior. Em 2012 levou o prêmio de melhor disco em língua estrangeira na 23ª edição do Prêmio da Música Brasileira pelo trabalho <i>Goodnight Kiss</i>.<br><strong>Horário: </strong>20h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Jam Session<br></strong><strong>Horário: </strong>21h30<br><strong>Local: </strong>Il Campanário<br><strong>Ingressos: </strong>couvert artístico</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>28 de abril (sexta-feira) </strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Arnou de Melo</strong><br>Arnou De Melo é músico contrabaixista, compositor e produtor musical. Natural de Itajaí, estudou música na Califórnia e dedica sua carreira à música instrumental. Já tocou com Luiz Meira, Cláudio Infante, Vinícius Dorin, Arismar do Espírito Santo, Cuca Teixeira, Jorginho do Trompete, Toninho Horta, Lupa Santiago, Victor Alcântara, Carlos Ezequiel, Guinha Ramirez, Alessandro Kramer, Robertinho Silva, Téo Lima, Alegre Correa, João Donato e outros grandes nomes da música brasileira. Ao lado de Willian Goe (bateria) e Daniel Monteiro (violão), ele apresenta trabalho autoral nesse show.<br><strong>Horário: </strong>17h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Jorginho do Trompete</strong><br>O músico atuou por vários anos em grupos de samba, swing e samba rock, acompanhando nomes como Branca di Neve, Bebeto e Dhema. Em 2005, participou como solista e integrante convidado do sexteto do Programa do Jô. É membro da Banda Municipal de Porto Alegre desde 1999. Jorginho do Trompete também participou de discos de Nei Lisboa e Renato Borghetti.<br><strong>Horário: </strong>19h30<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Africania<br></strong>Formada em 2006 na cidade de Feira de Santana (BA), a Africania é fruto do nomadismo artístico capitaneado por Bel da Bonita em várias regiões do Brasil. Nesse processo de itinerância musical, a Africania especializou-se no estudo das percussões em suas múltiplas linguagens, principalmente nas manifestações da música sacra afro-brasileira e nordestina, estendendo seu diálogo rítmico com o jazz à música caribenha e ao psytrance.<br><strong>Horário: </strong>21h<br><strong>Local: </strong>Jurerê Open Shopping<br><strong>Ingressos: </strong>gratuito</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense