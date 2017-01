Confira a programação cultural desta quarta-feira (18/01)

CINEMA

ESPECIAIS

A Morte de Luís XIV

(FR/ES – 2017)Cinema do Dragão 01: 20h

Drama – 12 anos – 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. O monarca Luís XIV começa a sentir dores e passa a ter sonos intranquilos, além de febre.

De Palma

(EUA – 2016)Cinema do Dragão 01: 16h

Documentário – 14 anos – 110min. De Noah Baumbach e Jake Paltrow. Com Brian De Palma. O diretor Brian De Palma começou com produções experimentais, trabalhou em Hollywood e acumulou sucessos e fracassos.

Deadpool

(EUA/CA – 2016)Cine São Luiz: 19h

Ação – 16 anos – 108min. De Tim Miller. Com Ryan Reynolds. Wade Wilson é um anti-herói, conhecido como Deadpool. Após ser submetido a um experimento, o mercenário tagarela vai atrás do homem que quase destruiu sua vida.

Divinas Divas

(BRA – 2017)Cinema do Dragão 02: 19h

Documentário – 14 anos – 110min. De Leandra Leal. Com Miguel Falabella. A produção aborda a primeira geração de artistas travestis do Brasil, como Rogéria, Valéria, Jane Di Castro e Camille K.

Janis – Little Girl Blue

(EUA – 2016)Cinema do Dragão 01: 18h

Documentário – 12 anos – 103 min. De Amy Berg. Com Janis Joplin e Cat Power. O documentário aborda Janis Joplin, uma estrela do rock, fora da música, revelando a mulher doce e sensível.

Jovens, Loucos e Mais Rebeldes

(EUA – 2016)Cinema do Dragão 02: 16h40

Comédia – 16 anos – 117min. De Richard Linklater. Com Blake Jenner. Jake consegue uma vaga na equipe de baseball, passando a morar no alojamento do time.

Neruda

(Chile – 2016)Cinema do Dragão 01: 14h

Drama – 14 anos – 107min. De Pablo Larrain. Com Gael García Bernal. Um inspetor persegue Pablo Neruda, ganhador do Nobel, por se juntar ao Partido Comunista.

O Tesouro

(FR/RO – 2016)Cinema do Dragão 02: 14h50

Comédia – 10 anos – 89min. De Corneliu Porumboiu. Com Toma Cuzin. Costi leva uma vida tranquila com a esposa e filho. Mas a calmaria acaba quando descobre um tesouro escondido no quintal.

Superman – O Filme

(EUA/RU – 1978)

Cine São Luiz: 16hAção – Livre – 143 min. De Richard Donner. Com Christopher Reeve. Cientista prevê fim do seu planeta e alerta o governo, que não lhe dá crédito. Assim, decide salvar seu filho, mandando-o para a Terra, onde terá superpoderes.

Pré-estreia

La La Land – Cantando Estações

(EUA – 2017)RioMar 04 – VIP: 22h | RioMar Kennedy 06: 18h50 e 21h35 | Iguatemi 02: 18h20 e 21h | Parangaba 04 – DUB: 21h

Musical – Livre – 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Sebastian é um pianista de jazz que se apaixona por uma atriz aspirante e sonhadora. Mas esse amor passa por várias provações.

Estreia

Assassins Creed

(EUA/RU – 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h | Aldeota 03 – 3D: 16h20 | Aldeota 03 – 3D – DUB: 14h | Pátio Dom Luís 02 – 3D: 16h40, 19h e 21h20 | Pátio Dom Luís 02 – 3D – DUB: 14h20 | Messejana 02 – DUB: 16h | Messejana 05 – 3D – DUB: 19h | Messejana 05 – 3D: 21h30 | Via Sul 02 – DUB: 12h30 e 15h | Via Sul 03 – 3D – DUB: 21h | Via Sul 05 – 3D – DUB: 19h | Via Sul 05 – 3D: 21h30 | RioMar 01 – 4DX – 3D – DUB: 13h | RioMar 01 – 4DX – 3D: 18h30 e 21h30 | RioMar 05 – MACROXE – 3D – DUB: 14h e 19h30 | RioMar 05 – MACROXE – 3D: 16h45 e 22h15 | RioMar 09: 20h10 | North Jóquei 05 – 3D – DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar Kennedy 01 – 3D – DUB: 14h e 19h20 | RioMar Kennedy 01 – 3D: 16h40 e 22h | North Shopping 02 – 3D – DUB: 13h30, 16h, 18h30, 21h | Iguatemi 08 – IMAX – 3D: 16h25 e 21h15| Iguatemi 08 – IMAX – 3D – DUB: 14h e 18h50 | Iguatemi 12: 13h05 | Iguatemi 12 – DUB: 22h | Parangaba 03 – XPLUS – 3D: 15h25, 20h15 e 22h35 | Parangaba 03 – XPLUS – 3D – DUB: 13h e 17h50 | Maracanaú 01 – 3D – DUB: 19h e 21h30 | Maracanaú 04- DUB: 16h20 | Caucaia 03 – 3D – DUB: 16h20, 18h30 e 20h40 | Aracati 02 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 – 3D – DUB: 15h, 18h e 18h30

Aventura – 14 anos – 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Eu Fico Loko

(BRA – 2016)Del Paseo 01: 16h10, 18h, 19h50 e 21h40 | Messejana 02: 13h45 e 21h | Messejana 03: 18h | Via Sul 01: 13h45, 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul 04: 15h20 | RioMar 08: 13h45, 16h, 18h20 e 20h40 | RioMar 10: 17h e 22h | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h30, 19h40 e 21h50 | North Jóquei 04: 13h20, 15h50, 18h, 20h20 e 22h30 | North Shopping 03: 13h10, 15h10, 17h15, 19h20 e 21h20 | Iguatemi 05: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | Iguatemi 07: 13h20, 15h20, 17h20, 19h20 e 21h20 | Parangaba 01: 13h10, 15h15, 17h20, 19h25 e 21h30 | Maracanaú 04: 14h15, 18h45 e 21h15 | Caucaia 04: 15h50, 17h35, 19h20 e 21h05 | Sobral 01: 17h e 20h50

Comédia – 10 anos – 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e quer conquistar uma garota. Seus amigos tentam dar uma força, mas no fim, ele se dá mal.

Em cartaz

A Chegada

(EUA – 2016)Iguatemi 01: 23h45

Ficção Científica – 12 anos – 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. A intermediação será feita por uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou não.

Dominação

(EUA – 2016)Via Sul 04 – DUB: 14h10 e 16h15 | Iguatemi 04: 23h55

Terror – 14 anos – 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente. Ele tem um desafio quando conhece um menino possuído por um demônio.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA – 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h40 e 16h30 | Messejana 02: 18h30 | Messejana 04: 13h, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 06: 21h15 | North Jóquei 02: 14h40, 17h, 19h40 e 22h20 | RioMar 03 – VIP: 14h, 17h e 20h | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h20 | RioMar 10: 14h40 | RioMar Kennedy 03: 13h50, 16h, 18h10 e 20h30 | North Shopping 01: 13h, 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 | North Shopping 06: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 03: 13h40, 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40 | Iguatemi 06: 13h10, 15h15, 17h10, 19h10 e 21h10 | Iguatemi 10: 20h20 e 22h40 | Parangaba 02: 13h25, 15h20, 17h15, 19h10, 21h05 e 23h | Parangaba 05: 16h e 20h20 | Maracanaú 03: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Caucaia 01: 20h45 | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45 | Aracati 01: 21h | Limoeiro do Norte 01: 21h | Quixadá 01: 21h | Sobral 01: 21h

Comédia – 12 anos – 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia faz sucesso como apresentadora de TV. Ela não se sente preparada para namorar, pois só se importa com os filhos.

Moana – Um Mar de Aventuras

(EUA – 2016)Aldeota 02 – DUB: 14 e 16h20 | Aldeota 03 – 3D – DUB: 19h e 21h20 | Del Paseo 02 – DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Messejana 01 – 3D – DUB: 13h30 e 18h45 | Messejana 03 – DUB: 12h45, 15h30 e 20h30 | Messejana 05 – 3D – DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 02 – DUB: 17h45 e 20h30 | Via Sul 03 – 3D – DUB: 13h30 e 18h30 | Via Sul 05 – 3D – DUB: 14h e 16h30 | North Jóquei 01 – 3D – DUB: 13h, 15h30, 18h20 e 21h00 | Rio Mar 01 – 4DX – 3D – DUB: 15h40 | Rio Mar 04 – VIP – DUB: 13h20, 16h e 19h | Rio Mar 07 – 3D – DUB: 13h, 15h30 e 18h40 | RioMar Kennedy 02 – 3D – DUB: 13, 15h45, 18h30 e 21h10 | RioMar Kennedy 06 – DUB: 13h30 e 16h15 | North Shopping 05 – 3D – DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 – 3D – DUB: 14h05, 16h30, 18h55 e 21h20 | Iguatemi 02 – 3D – DUB: 13h35 | Iguatemi 10 – DUB: 13h, 15h25 e 17h50 | Parangaba 04 – DUB: 13h45, 16h10 e 18h35 | Parangaba 06 – 3D – DUB: 13h e 17h45 | Maracanaú 01 – 3D – DUB: 14h e 16h30 | Maracanaú 02 – 3D – DUB: 13h30 e 18h30 | Caucaia 01 – DUB: 14h30, 16h35 e 18h40 | Caucaia 03 – 3D – DUB: 14h10 | Aracati 01 – DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Limoeiro do Norte 01 – DUB: 14h30, 16h30 e 19h | Quixadá 01: 14h30, 16h30 e 19h | Sobral 02 – DUB: 14h30, 16h30 e 19h

Animação – Livre – 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli’i Cravalho. Moana é entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela embarcará em jornada épica.

O Vendedor de Sonhos

(BRA – 2016)Iguatemi 12: 15h45, 17h50 e 19h55

Drama – 10 anos – 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

(EUA – 2016)Pátio Dom Luís 01: 18h40 e 21h | Messejana 01 – 3D – DUB: 16h15 e 21h15 | Via Sul 03 – 3D – DUB: 16h | Via Sul 06 – DUB: 20h45 | Via Sul 06 : 18h20 | North Jóquei 03 – 3D – DUB: 16h20, 19h e 21h40 | Rio Mar 02 – VIP – 3D: 15h, 18h e 21h | Rio Mar 07 – 3D: 21h40 | RioMar Kennedy 05 – 3D – DUB: 14h15, 17h e 22h30 | RioMar Kennedy 05 – 3D: 20h | North Shopping 04 – DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 02 – 3D – DUB: 16h | Iguatemi 09 – 3D: 15h30, 20h10 e 22h30 | Iguatemi 09 – 3D – DUB: 13h10 e 17h50 | Parangaba 05 – DUB: 13h40, 18h e 22h15 | Parangaba 06 – 3D – DUB: 20h10 e 22h30 | Maracanaú 02 – 3D – DUB: 16h e 21h

Ficção científica – 12 anos – 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, dois passageiros acordam antes do tempo.

Rogue One – Uma História Star Wars

(EUA – 2016) Iguatemi 11: 18h30 e 21h15 | Iguatemi 11 – DUB: 13h e 15h45

Ficção Científica – 12 anos – 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde se junta para roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP) Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Drama – 12 anos – 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. A mãe de Conor tem uma doença terminal, seu pai é ausente e ele é maltratado na escola pelos colegas. Ele encontra numa árvore uma forma de superar o sofrimento.

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA – 2016) Del Paseo 01 – DUB: 14h | North Jóquei 04 – DUB: 13h40 | RioMar 09 – DUB: 14h30 e 17h20 | Iguatemi 04 – DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 06 – 3D – DUB: 15h25 | Iandê Caucaia 04 – DUB: 13h50

Animação – Livre – 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto.

Sully – O Herói do Rio Hudson

(EUA – 2016) Del Paseo 02: 21h | Sobral 01 – DUB: 15h e 19h

Drama – 10 anos – 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia do piloto Chesley ‘Sully’ Sullenberger, que ficou famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens.

Agenda do dia

Humor com Tirullipa

O humorista cearense Tirullipa faz uma apresentação, na noite desta quarta-feira, com seu espetáculo de stand-up, "Tirullipa é Show". No palco, ele interpreta personagens como Gazella, Elsa e Tantan Santana. Em dezembro último, o humorista comemorou 20 anos de carreira. Hoje, às 19h, no estacionamento aberto da Lagoa do Papicu, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Grátis. (3066.2000)

Água de Quartinha

Às 20h, no Teatro Sesc Iracema (Rua Boris, 90C, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 6 e R$ 3 (meia). (3252.2215)

O grupo Água de Quartinha faz, nesta noite, um show instrumental, na Praia de Iracema. O repertório da banda inclui músicas autorais com fortes influências nordestinas, com o uso de instrumentos como os pífanos. Desde 2006, o grupo desenvolve pesquisas e espetáculos com o universo da música instrumental cabaçal. Suas letras retratam a vida urbana.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição mostra a evolução dos principais movimentos das artes plásticas no Brasil e no mundo, no período de cinco séculos. O visitante tem a oportunidade de admirar 254 obras de mestres consagrados da pintura, como Monet, Dalí e Renoir.

Espaço dos Compositores

Hoje, às 19h, no térreo do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h. Grátis. (3243.1000)

O Shopping Benfica lança, na noite desta quarta-feira, o Espaço do Compositor. O local servirá para que artistas amadores ou profissional divulguem suas composições. Eles poderão tocar suas canções e escrevê-las nas paredes. Frequentadores também podem escrever suas músicas preferidas.

Mostra Petrúcio Maia

Hoje, às 18h, na Praça da Paz Dom Helder Câmara (antiga 31 de Março), na Praia do Futuro. Grátis. (3262.5011)

A cantora Lidia Maria (foto) é uma das atrações da programação desta quarta-feira da 8ª Mostra de Música Petrúcio Maia, que começou ontem e vai até o próximo domingo (dia 22), na Praia do Futuro. Ela se apresenta às 22h30. Também fazem hoje show gratuito Projeto Acorde (às 18h), Marco Fukuda (18h45), Por um Trio (19h30), Daniel Sansil e Os Malucos do Brasil (20h15), Lil Balack (21h) e Plastique Noir (21h45). Cada atração terá 30 minutos. O objetivo da mostra é incentivar a música independente. Haverá ainda feira de artes e gastronomia, com diversos expositores.

Fonte: diariodonordeste