Confira a programação cultural desta sexta-feira (07/04)

Espetáculo teatral "O Auto do Rei Leal"

Começa a temporada do espetáculo teatral "O Auto do Rei Leal", um texto de José Mapurunga com direção de cena de Alcântara Costa e direção musical de Marcelo Holanda. Livremente inspirado na obra de Shakespeare, mas construído sobre referências da tradição popular brasileira, o espetáculo conta a estória de duas princesas que dão um golpe no próprio pai cego para ficar com sua riqueza. Rostos pintados de preto, roupas suntuosas, cortejo com batida cadenciada de tambores e coroação do rei. Foi pela estética dos tradicionais desfiles de Maracatu Cearense que caminhou a opção visual da encenação do espetáculo. A dramaturgia é construída em cordel. Dividem a cena os atores Alcântara Costa, Cláudio Magalhães, Gustavo Lopes e Silvio Gurgel e os músicos Ericsson Cláudio, Marcelo Holanda, Tirolês, Afonso Teixeira. Às 16h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Ana Muller

A partir das 18h, no Berlinda Club (Rua Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema). Ingresso: R$30. (3093.6014)

A cantora capixaba Ana Muller lança em Fortaleza seu primeiro trabalho de estúdio. Criada ao som do rock brasileiro oitentista e da explosão da MPB nos anos sessenta e setenta, Ana Muller é uma filha da geração Youtube – veículo que, ao lado do Soundcloud, começou despretensiosamente a postar suas músicas. É ex-vocalista da banda Aurora, uma das vencedoras da 5º edição de um dos festivais mais importantes de música independente capixaba, o Festival Prato da Casa. Desde 2015 se apresenta somente cantando canções autorais.

Tarcísio Sardinha Trio

Às 18h30, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

O projeto Tarcísio Sardinha Trio é uma convergência de sua experiência como compositor, multi-instrumentista e educador musical, uma vez que executa diferentes instrumentos musicais ao longo de um repertório autoral composto por gêneros musicais variados e é acompanhado por dois de seus alunos, Bruno Silva e sua filha, Bárbara Sena.

Samyra show

A partir das 21h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso: R$30 (antecipado) e R$40 (bilheteria). (3273.6033)

O Forró no Country recebe a cantora Samyra Show, conhecida pela voz potente e marcante. Com quase dois anos se dedicando a carreira solo, Samyra vem se destacando Nordeste afora com sucessos como "Alta Tensão" e "Coração Apertado". Completam a noite o cantor Wallas Arrais e o DJ Caio

Festa Paratodos

A partir das 20h, no At Home Pub (Rua Canuto de Aguiar, 1424, Varjota). Ingresso: R$5. (3393.7443)

A segunda edição da festa Paratodos vai passear por vários ritmos brasileiros, novos e antigos, todos bastante populares, como brega, forró, axé, tecnobrega, baião, samba, frevo, maracatu, coco, ciranda e lambada. A discotecagem fica por conta de Kaio Anderson, Mayara Angel, Lorena Melo e Renan Fernandes.

Festa do Pijama

A partir das 23h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$15 (até 1h com nome na lista) e R$20 (após 1h sem nome na lista). (3219.0744)

A festa da Level, casa noturna que reúne todos os tipos de públicos, contará com um animado line-up comandado pelos DJs Luiz Neto, MMAX, Fabio Balack, Renê Oliveira, Emmanuel Costta, além da participação da DJ Lobinha.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 9 de julho. De terça a sexta, das 9h às 19h; sábados e domingos, de 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A coleção, uma das mais importantes do País, retrata os principais movimentos artísticos das artes plásticas no arco de cinco séculos de história. O público vai encontrar telas, instalações e esculturas de gênios da pintura nacionais e internacionais, como Monet, Dalí e Renoir.

A Tartaruga Vermelha

(FRA/JAP/BEL – 2016) Cinema do Dragão 01: 14h50 | Cinema do Dragão 02: 14h50

Animação – Livre – 80 min. De Michael Dudok de Wit. Após um acidente, um homem fica perdido numa ilha deserta. Aos poucos, ele tenta se adaptar à nova e solitária rotina. Ele constrói uma balsa para escapar de lá, mas sempre é impedido por uma tartaruga vermelha. Depois de um tempo, o homem entende o real motivo para isso acontecer.

Capitão Fantástico

(EUA – 2016) Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Comédia – 14 anos – 118min. De Matt Ross. Com Viggo Mortensen e Frank Langella. Ben tem seis filhos com quem vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, debatem, caçam e praticam duros exercícios, tendo a autossuficiência sempre como palavra de ordem.

Eu te Levo

(BRA – 2017) Cinema do Dragão 02: 16h20

Drama – 12 anos – 70 min. De Marcelo Müller. Com Anderson Di Rizzi. Na trama, Rogério mora com a mãe e nunca se preocupou em ser um homem responsável. Com a morte inesperada do pai, ele se vê forçado a tomar decisões importantes para seguir com o negócio da família. No entanto, Rogério resolve ir atrás de um antigo sonho de ser bombeiro.

O Ornitólogo

(PT/FR/BR – 2017) Cinema do Dragão 02: 14h e 16h10

Drama – 16 anos – 117 min. De João Pedro Rodrigues. Com Paul Hamy. Fernando é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta e repleta de perigos na mata.

Pitanga

(BRA – 2017) Cinema do Dragão 01: 18h20

Documentário – 12 anos – 110 min. De Beto Brant e Camila Pitanga. Com Antonio Pitanga. A vida, a obra, a trajetória e a carreira de Antônio Pitanga, um dos maiores atores do cinema nacional de todos os tempos, protagonista de momentos marcantes da cinematografia brasileira e estrela de filmes importantes dirigidos por nomes i como Glauber Rocha, Cacá Diegues e Walter Lima Jr.

Todas as Cores da Noite

(BRA – 2017) Cinema do Dragão 01: 20h20

Drama – 71 min – 12 anos. De Pedro Severien. Com Sabrina Greve. Iris acaba de dar uma grande festa em sua casa. Quando todos convidados vão embora, ela descobre um homem morto no local. Quem seria esta figura anônima? Junto da amiga Fernanda e da empregada Elga, tenta descobrir o que aconteceu.

Trainspotting 2

(RU – 2017) Cinema do Dragão: 17h50 e 20h

Drama – 16 anos – 117 min. De Danny Boyle. Com Ewan McGregor. Renton retorna à cidade natal depois de vinte anos de ausência. Hoje, ele é um homem novo, com um emprego fixo e livre das drogas. Os amigos não tiveram a mesma sorte: Sick Boy comanda um comércio fracassado, Spud continua dependente de heroína e Begbie está na prisão.

A Cabana

(EUA – 2017) Pátio Dom Luís 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04 – DUB: 16h e 18h45 | Messejana 04: 21h30 | Via Sul 02 – DUB: 15h45 e 18h30 | Via Sul: 21h15 | North Jóquei 02 – DUB: 13h20, 16h20, 19h20 e 22h10 | North Jóquei 03 – DUB: 21h20 | RioMar 06: DUB: 12h45 e 15h30 | RioMar 06: 18h20 e 21h30 | RioMar Kennedy 03 – DUB: 13h15, 16h15, 19h e 22h | North Shopping 01 – DUB: 15h10, 18h e 20h50 | Iguatemi 05 – DUB: 13h, 15h45, 18h30, 21h15 e 23h59 | Iguatemi 10: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h | Parangaba 02: 15h40 | Parangaba 02 – DUB: 13h, 18h20, 21h e 23h40 | Maracanaú 03 – DUB: 15h45, 18h30 e 21h15 | Maranguape 02 – 3D – DUB: 20h30 | Caucaia 04 – DUB: 18h20 e 20h45 | Aracati 01 – DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 – DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 – DUB: 18h e 20h30 | Sobral 02 – DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama – 12 anos – 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington. Depois de sofrer uma tragédia familiar, Mack Phillips entra em uma profunda depressão, que o faz questionar suas crenças mais íntimas. Ele recebe uma carta misteriosa que o convida para ir a uma cabana abandonada no deserto de Oregon e encontra um enigmático grupo de estranhos. Por meio deste encontro, Mack encontra verdades significativas que irão transformar o seu entendimento sobre a tragédia que abalou sua família e sua vida mudará para sempre.

Despedida em Grande Estilo

(EUA – 2017) RioMar 09 – DUB: 18h | RioMar 09: 22h30 | Iguatemi 04: 15h35, 19h45, 21h50 e 23h55 | Iguatemi 04 – DUB: 13h30 e 17h40

Comédia – 14 anos – 96 min. De Zach Braff. Com Morgan Freeman, Alan Arkin e Michael Caine. Willie, Joe e Albert são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Quando Willie testemunha o assalto milionário a um banco, decide chamar Joe e Albert para elaborarem o seu próprio assalto.

Os Smurfs e a Vila Perdida

(EUA – 2017) Aldeota 03 – 3D – DUB: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Del Paseo 02 – DUB: 14h, 15h50 e 17h40 | Del Paseo 02: 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 02 – DUB: 14h, 15h50, 17h40 e 19h30 | Pátio Dom Luís 02: 21h20 | Messejana 01 – 3D – DUB: 15h, 17h e 19h | Via Sul 05 – 3D – DUB: 15h, 17h e 19h | Via Sul 06 – DUB: 14h15 e 18h45 | North Jóquei 04 – DUB: 14h40 e 19h40 | North Jóquei 05 – 3D – DUB: 13h40, 15h40 e 18h | RioMar 01 – 4DX – 3D – DUB: 14h20 e 16h30 | RioMar 05 – MACROXE – 3D – DUB: 12h50, 15h, 17h30 e 19h45 | RioMar 09 – DUB: 13h30, 15h45 e 20h15 | RioMar Kennedy 01 – 3D – DUB: 12h30 e 14h45 | RioMar Kennedy 06 – DUB: 13h, 15h15, 17h45 e 20h | North Shopping 02 – DUB – 3D: 14h, 16h, 18h e 20h | North Shopping 03 – DUB: 14h30 e 19h | Iguatemi 01 – 3D – DUB: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 | Iguatemi 02 – 3D – DUB: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 11 – DUB: 13h | Parangaba 06 – 3D – DUB: 13h10, 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10 | Maracanaú 01 – 3D – DUB: 14h45, 16h45 e 18h45 | Maranguape 02 – 3D – DUB: 14h15, 16h15 e 18h30 | Caucaia 03 – 3D – DUB: 14h30 e 18h45 | Caucaia 04 – DUB: 14h45 e 16h30

Animação – Livre – 90 min. De Kelly Asbury. Com Ivete Sangalo. A personagem Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas e conhece uma Floresta Encantada.

A Bela e a Fera

(EUA – 2017) Aldeota 01: 21h20 | Del Paseo 01: 19h e 21h30 | Messejana 01 – 3D – DUB: 21h | Messejana 03 – DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Via Sul 03 – 3D: 21h30 | Via Sul 04 – DUB: 14h30, 17h15 e 20h | Benfica 01 – 3D – DUB: 15h, 17h35 e 20h05 | Benfica 01 – DUB: 17h30 | North Jóquei 01 – 3D – DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 01 – 4DX – 3D – DUB: 18h40 | RioMar 02 – VIP – 3D: 15h, 18h e 21h | RioMar 07 – 3D – DUB: 13h, 16h e 19h | RioMar 07: 22h | RioMar Kennedy 02 – 3D – DUB: 14h15, 17h15 e 20h15 | North Shopping 05 – 3D – DUB: 15h, 17h50 e 20h30 | North Shopping 06 – DUB: 20h40 | Iguatemi 01 – 3D – DUB: 21h30 | Iguatemi 06 – 3D: 13h, 15h40, 18h20, 21h e 23h40 | Iguatemi 09 – 3D – DUB: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Parangaba 03 – XPLUS – DUB: 18h40 | Parangaba 03 – XPLUS – 3D – DUB: 13h20 e 21h20 | Parangaba 03 – XPLUS: 16h | Maracanaú 02 – 3D – DUB: 20h | Maracanaú 04 – DUB: 15h e 18h | Maranguape 02 – 3D – DUB: 20h30 | Caucaia 01 – DUB: 16h | Caucaia 03 – 3D – DUB: 16h20 e 20h30 | Aracati 02 – 3D – DUB: 15h | Limoeiro do Norte 02 – 3D – DUB: 15h | Quixadá 02 – 3D – DUB: 15h | Sobral 01 – DUB: 14h e 16h20

Romance – 10 anos – 129 min. De Bill Condon. Com Emma Watson. Versão da animação "A Bela e a Fera" em live action. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell

(EUA – 2017) Aldeota 02: 19h e 21h10 | Via Sul 05 – 3D – DUB: 21h | Benfica 02 – 3D – DUB: 13h, 15h15 e 17h40 | Benfica 02 – 3D: 19h55 | North Jóquei 05 – 3D – DUB: 20h15 e 22h30 | RioMar 01 – 4DX – 3D: 21H30 | Rio Mar 05 – MACROXE – 3D: 22h15 | RioMar Kennedy 01 – 3D – DUB: 19h30 e 21h45 | North Shopping 03 – DUB: 16h30 e 21h10 | Iguatemi 08 – IMAX – 3D: 15h20, 20h e 22h40 | Iguatemi 08 – IMAX – 3D – DUB: 13h e 17h40 | Parangaba 05: 13h | Parangaba 05 – DUB: 15h15, 17h30 e 19h45 | Maracanaú 01 – 3D – DUB: 21h | Caucaia 02 – DUB: 20h40 | Aracati 02 – 3D – DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 – 3D – DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 02 – 3D – DUB: 18h e 20h30 | Sobral 03 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação – 14 anos – 107min. De Rupert Sanders. Com Scarlett Johansson. Num mundo pós 2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi, conhecida como Major, é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos.

Fragmentado

(EUA – 2017) Aldeota 01: 14h, 16h40 e 19h | Benfica 04: 20h20 | Benfica 04 – DUB: 15h30 | RioMar Kennedy 05 – DUB: 21h30 | RioMar Kennedy 06: 22h10 | North Shopping 06 – DUB: 15h40 | Iguatemi 12: 16h10, 21h10 e 23h40 | Iguatemi 12 – DUB: 13h40 e 18h40 | Parangaba 05: 22h | Parangaba 06 – DUB: 23h10

Suspense – 14 anos – 117 min. De M. Night Shyamalan. Com James McAvoy. Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento.

Logan

(EUA – 2017) Messejana 05 – DUB: 20h | RioMar 08: 21h | North Shopping 06 – DUB: 20h40 | Iguatemi 07: 21h e 23h45 | Iguatemi 07 – DUB: 18h15 | Parangaba 04: 23h45

Ação – 16 anos – 136 min. De James Mangold. Com Hugh Jackman. Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela, uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23. Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce, interessado na menina.

O Espaço Entre Nós

(EUA – 2017) Benfica 03 – DUB: 14h | Benfica 03: 18h30 | Iguatemi 03: 23h50 | Iguatemi 04 – DUB: 13h | Iguatemi 07 – DUB: 13h | Parangaba 04 – DUB: 16h10

Romance – 12 anos – 121 min. De Peter Chelsom. Com Asa Butterfield. O adolescente Gardner Elliot é o primeiro humano nascido em solo marciano. Mas ele deseja fazer uma viagem à Terra para conhecer a verdade sobre seu pai biológico, e sobre seu nascimento. Nesta jornada inesperada, ele tem o apoio de Tulsa.

Kong: A Ilha da Caveira

(EUA – 2017) Iguatemi 02 – 3D: 22h30

Aventura – 12 anos – 118min. De Jordan Vogt-Roberts. Com Tom Hiddleston e Brie Larson. Um ex-militar viaja com um grupo de desbravadores até a mítica Ilha da Caveira, onde seu irmão desapareceu enquanto procurava o Titan, soro que teria o poder de curar todas as doenças.

O Poderoso Chefinho

(EUA – 2017) Aldeota 02- DUB: 15h e 17h | Del Paseo 01 – DUB: 15h e 17h | Messejana 05 – 3D – DUB: 15h30 e 17h45 | Via Sul 03 – 3D – DUB: 14h, 16h30 e 19h15 | Via Sul 06 – DUB: 16h15 | Benfica 01 – 3D – DUB: 13h | Benfica 03 – DUB: 16h25 | North Jóquei 03 – 3D – DUB: 14h, 16h40 e 18h20 | Rio Mar 08 – DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Rio Mar 10 – DUB: 14h30 e 17h | RioMar Kennedy 04 – DUB: 13h30 e 15h50 | RioMar Kennedy 05 – 3D – DUB: 14h, 16h45 e 19h15 | North Shopping 04 – DUB: 15h05, 17h10 e 19h15 | Iguatemi 03 – DUB: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40 | Iguatemi 07 – DUB: 14h e 16h10 | Parangaba 01 – DUB: 13h20, 15h30, 17h40 e 19h50 | Maracanaú 02 – 3D – DUB: 15h30 e 17h45 | Caucaia 02 – DUB: 14h40, 16h40 e 18h40

Animação – Livre – 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo.

Power Rangers

(EUA – 2017) Via Sul 06 – DUB: 20h45 | Benfica 04 – DUB: 13h, 15h30 e 17h50 | North Jóquei 04 – DUB: 17h e 21h40 | RioMar 10: 22h10 | RioMar Kennedy 04 – DUB: 18h15 e 20h45 | North Shopping 04 – DUB: 21h20 | North Shopping 06 – DUB: 18h10 | Iguatemi 11: 20h e 22h30 | Iguatemi 11 – DUB: 15h e 17h30 | Parangaba 04: 13h40 | Parangaba 04 – DUB: 18h45 e 21h15 | Maracanaú 04 – DUB: 20h45 | Caucaia 01 – DUB: 18h25 e 20h35 | Aracati 01 – DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 – DUB: 15h | Quixadá 01 – DUB: 15h | Sobral 01 – DUB: 18h40 e 21h

Aventura – 10 anos – 124 min. De Dean Israelite. Com Dacre Montgomery, RJ Cyler e Naomi Scott. A jornada de cinco adolescentes que devem buscar algo extraordinário quando eles tomam consciência que a cidade Angel Grove e o mundo estão à beira de sofrer um ataque alienígena. Escolhidos pelo destino, eles irão descobrir que são os únicos que poderão salvar o planeta.

