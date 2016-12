Confira a programação cultural desta sexta-feira (23/12)

Agenda

Beatlemaníacos na Praça Verde do Dragão

A banda Rubber Soul, comandada por Kildare Rios (foto), se apresenta, nesta sexta, na festa de final de ano do "Frequência Beatles", programa da rádio universitária. A balada, criada em 1993, acontece, pelo 3º ano seguido, no palco do Dragão do Mar. O repertório do show será a comemoração dos 50 anos do disco "Revolver", que será tocado na íntegra, além de outros clássicos dos Fab Four e das carreiras solos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A festa dos beatlemaníacos também recebe os músicos convidados do Projeto Tri Beatles, Cláudio Escudero (voz e violão), Augusto Milagro (voz e violão) e Cynthia Fortuna (voz e percussão); Fets Dômino e Claudine Albuquerque; e ainda Khalil Gibran, cantor e compositor. Às 19h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10 (meia). (3488.8600)

Latin Lovers no Órbita Bar

Às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 40 (normal), R$ 30 (lista) e R$ 20 (meia). (3453.1421)

Amantes dos ritmos latinos como cumbia, merengue, salsa e reggaeton fecham, hoje, os trabalhos de 2016 requebrando os quadris. A festa "Latin Lovers" escalou seis DJs para incendiar a pista. A balada, comandada pela DJ colombiana Carol Estrada (foto) e pelo americano Billy Gringo, será aberta pela DJ Priscilla Delgado (She Loves). Na despedida do ano, Carol promete tocar gêneros menos conhecidos, como a "champeta", popular em Cartagena, e o "dembow", da República Dominicana, além dos hits do reggaeton J Balvin, Maluma e Nicky Jam.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Edson Queiroz brinda Fortaleza com obras de grandes mestres das artes plásticas que nunca foram vistas na capital. São trabalhos de nomes conhecidos mundialmente como Monet, Renoir, Dalí e Miró.

No Aperreio do Mundo

Às 12h30, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Fernando Lélis apresenta seu show, na hora do almoço, no Teatro Carlos Câmara. "No Aperreio do Mundo" é composto por repertório autoral e traz, também, algumas parcerias. O multi-instrumentista leva o espectador do reggae à MPB, passando por ritmos regionais como o baião, o ijexá e os tambores do Maranhão, dando uma pincelada de jazz funky.

Laninha show (segunda foto)

Às 22h, no Country Hall (Av. Washington Soares, 3500, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 30 (antecipado). (3273.6033)

A cantora Laninha Show, do hit forrozeiro "Selfie com o Traidor", agita a noite desta sexta do Country Hall. Além da ex-vocalista da banda Pé de Ouro, a festa terá a banda A Loba, que se apresenta pela 1ª vez na casa. Paulo Calado anima os fãs do sertanejo, enquanto o DJ Sandiego toca nos intervalos.

Pingo de Fortaleza

Às 20h, no Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n, Centro). Grátis. (99987.7321)

Pingo de Fortaleza toca músicas como "Maculelê", maracatu composto em parceria com Guaracy Rodrigues, e "Noite Azul" de Pingo de Fortaleza, Augusto Moita e Parahyba, entre outros sucessos, no seu show "Relicário de Canções".

Ceará Natal de Luz

Às 18h, na Praça do Ferreira, Centro. Grátis. (98620.5090)

Haverá apresentação do Coral de Luz, do tenor Franklin Dantas, além do espetáculo "O Fantástico Mundo do Natal". A banda da Política Militar de Fortaleza encerra a programação às 19h20.

CINEMA

ESPECIAIS

Belos Sonhos

(ITA – 2016) Cinema do Dragão 01: 17h20

Drama – 14 anos – 130min. De Marco Bellochio. Com: Bérénice Bejo. Baseado no romance autobiográfico homônimo de Massimo Gramellini. Massimo é um jornalista respeitado por seus colegas e também trabalha como vice-diretor do jornal italiano La Stampa. Aos nove anos de idade, ele sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais.

Elle

(FRA/ALE/BEL – 2016) Cinema do Dragão 01: 14h

Drama – 16 anos – 130 min. De Paul Verhoeven. Com Isabelle Huppert. Michèle tem um cargo alto numa empresa de videogames e é conhecida pela precisão em seu trabalho. Certo dia, ela deixa seu gato entrar em casa e um homem mascarado aproveita a distração para invadir a residência. Ela é atacada brutalmente e começa a se sentir ameaçada o tempo todo e suspeita que o criminoso pode ser alguém próximo.

Neruda

(Chile – 2016) Cinema do Dragão 02: 14h, 16h, 18h e 20h

Drama – 14 anos – 107min. De Pablo Larrain. Com Gael García Bernal, Luis Gnecco e Alfredo Castro. No final da década de 1940, um inspetor persegue o poeta chileno Pablo Neruda, ganhador do Prêmio Nobel, por ter se juntado ao Partido Comunista.

O Expresso Polar

(EUA – 2004) Cineteatro São Luiz: 16h30

Animação – Livre – 99min. De Robert Zemeckis. Com Tom Hanks. É véspera de Natal e um garoto está acordado. Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê à sua frente um gigantesco trem negro com destino ao Pólo Norte, cujo condutor o convida para embarcar.

O Plano de Maggie

(EUA – 2015) Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Comédia – 12 anos – 92 min. De Rebecca Miller. Com: Greta Gerwig. Maggie ainda não encontrou o amor de sua vida e por isso decide ter um filho por meio de inseminação artificial. Nesse meio tempo, ela conhece o professor de antropologia e escritor John (Ethan Hawke), casado com a professora Georgette (Julianne Moore). Os dois acabam se apaixonando gerando uma série de incerteza em Maggie.

Operação Presente

(EUA – 2011) Cineteatro São Luiz: 14h

Animação – Livre – 98min. De Sarah Smith e Barry Cook. Com James McAvoy."Como é que Papai Noel consegue entregar todos os presentes em uma única noite?" Em um lugar escondido no Polo Norte, encontra-se a resposta. Em meio a chamada "operação presente", Arthur tem um missão muito especial que precisa ser concluída antes do amanhecer da manhã de Natal.

O Que Está Por Vir

(França – 2016) Cinema do Dragão 01: 15h30 e 19h45

Drama – 14 anos – 100min. De Mia Hansen-Løve. Com Isabelle Huppert. A professora de filosofia Nathalie é casada e tem dois filhos. Mas sua vida perfeita acaba do dia para a noite quando descobre que o marido está lhe traindo, e ela ainda perde o emprego. Agora, ela precisa superar tudo para começar uma nova vida.

Pré-estreia

Invasão Zumbi

(CORSUL – 2016) Maracanaú 02 – DUB: 21h15 | Messejana 04 – DUB: 21h | Via Sul 04 – DUB: 21h30 | Caucaia 02 – DUB: 20h55 | North Shopping 01 – DUB: 21h10 | Iguatemi 02 – DUB: 20h10 e 22h40

Drama – 14 anos – 118 min. De Yeon Sang-ho. Com: Choi Woo-sik,. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Estreia

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA – 2016) Aldeota 01 – DUB: 19h e 21h10 Aldeota 03 – 3D – DUB: 14h20 e 16h40 | Del Paseo 01 – DUB: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | Pátio Dom Luís 02 – 3D – DUB: 14h20 e 16h40 | Maracanaú 02 – 3D – DUB: 13h45, 16h15 e 18h45 |

Maracanaú 04 – DUB: 13h e 15h30 | Messejana 04 – DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Messejana 05 – 3D – DUB: 14h, 16h30 e 19h| Via Sul 04 – DUB: 14h, 16h30 e 19h | Via Sul 05 – 3D – DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Via Sul 06 – DUB: 21h | Benfica 03 – DUB: 13h, 15h15, 17h25 e 19h40 | Rio Mar 03 – VIP – DUB: 15h20 e 18h20 | Rio Mar 07 – 3D – DUB: 13h45, 16h20, 19h e 21h30 | Rio Mar 09 – DUB: 14h30, 17h e 19h40 | Rio Mar Kennedy 02 – 3D – DUB: 14h10, 17h e 19h40 | Rio Mar Kennedy 06 – DUB: 13h15 e 15h50 | North Jóquei 01 – DUB: 15h, 18h e 20h40 | North Jóquei 03 – 3D – DUB: 13h30 e 16h | Caucaia 02 – DUB: 16h25 | Caucaia 03 – 3D – DUB: 14h e 18h35 | Iguatemi 02 – 3D – DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | Iguatemi 03 – DUB: 13h40, 16h, 18h20 e 20h40 | Parangaba 05 – 3D – DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h05 | Parangaba 06 – 3D – DUB: 13h, 15h20, 17h40 e 20h

Animação – Livre – 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Em cartaz

A Chegada

(EUA – 2016) Iguatemi 07: 14h35, 19h10 e 23h45

Ficção Científica – 12 anos – 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos seres humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

A Última Ressaca do Ano

(EUA – 2016) Benfica 04 – DUB: 19h50 | Iguatemi 11: 13h10 | Caucaia 01 – DUB: 16h45 e 20h45

Comédia – 16 anos – 105 min. De Josh Gordon e Will Speck. Com Jennifer Aniston. O Natal está chegando e a tradicional festa da empresa vai acontecer. Tem algumas pessoas que não suportam a data, mas muitos funcionários aguardam a celebração ansiosamente para enfiar o pé na jaca e no dia da festa dá tudo errado.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU – 2016) Via Sul 06 – DUB: 14h20 | Rio Mar 10: 15h45 | North Shopping 01 – DUB: 15h30 e 18h25 | Iguatemi 10: 20h35 e 23h20 | Iguatemi 10 – DUB: 15h05 e 17h50

Aventura – 12 anos – 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Anjos da Noite 5 – Guerras de Sangue

(EUA – 2016) Messejana 03 – DUB: 20h e 22h | Via Sul 06 – DUB: 17h e 19h15 | Benfica 04 – DUB: 13h10 e 17h50 | North Shopping 06 – DUB: 14h20, 16h30 e 18h40 | Parangaba 06 – DUB: 22h20 | Caucaia 01 – DUB: 14h45 e 18h45

Ação – 12 anos – 90 min. De Anna Foerster. Com Theo James. O clã dos vampiros e dos Lycans estão em guerra há séculos. Todos os que A vampira Selene amava, foram caçados e mortos. Agora, os Lycans têm um novo líder, Marius, que quer o sangue de Selene para reinar de vez.

As Aventuras de Robinson Crusoé

(BEL/FRA – 2016) Cinema Benfica 02 – DUB: 15h35

Animação – Livre – 90 min. De Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Com Cindy Aus Marzahn. O papagaio Tuesday sonha em conhecer o mundo e isso pode se realizar quando, na ilha onde mora, aparece o jovem aventureiro Robinson Crusoe, que por sua vez vê nos animais do lugar os guias para ajudá-lo para sobreviver.

Doutor Estranho

(EUA – 2016)Iguatemi 05 – DUB: 16h05

Aventura – 12 anos – 115 min. De Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch. O neurocirurgião Stephen Strange sofre um acidente e como sequela ele perde a habilidade com as mãos. Desesperado para voltar a ser um médico de prestígio, Stephen vai ao Himalaia em busca de cura e lá se torna aprendiz de um mestre, que o ajuda a se tornar o grande mago.

Elis

(BRA – 2016) Iguatemi 04: 13h10 e 18h05 | Iguatemi 05: 13h40

Drama – 14 anos – 110 min. De Hugo Prata. Com Andréia Horta. Cinebiografia conta a história da cantora Elis Regina, que nasceu em 17 de março de 1945, em Porto Alegre. Ela começou a cantar ainda na infância e deixou o Rio Grande Sul para galgar passos mais largos na carreira. Apelidada de Pimentinha, por causa do gênio forte, a estrela lançou clássicos da música popular brasileira, como "Alô Alô Marciano", "Fascinação" e "Como Nossos Pais". Ela morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, vítima de uma overdose de cocaína e álcool.

Jack Reacher – Sem Retorno

(EUA – 2016) Iguatemi 03: 23h

Ação – 14 anos – 118 min. De Edward Zwick. Com Tom Cruise, Cobie Smulders e Danika Yarosh. O ex-policial do exército Jack Reacher volta a sua antiga unidade na Virgínia para conhecer a nova comandante, Susan Warner. Mas ao chegar lá, ele descobre que a oficial foi presa injustamente, e Jack Reacher investiga o que realmente aconteceu.

Masha e o Urso

(BRA/RUS – 2016)North Shopping 02: 13h | Iguatemi 10: 13h20 | Renato Aragão (Sobral) 01: 15h

Animação – Livre – 75 min. De Oleg Kuzovkov. Com Maisa Silva. Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em várias grandes enrascadas. O único que pode salvá-la ou ajudá-la em suas divertidas aventuras é Urso, um grande urso que vive na floresta ao lado da casa de Masha e um grande amigo da pequena menina.

O Shaolin do Sertão

(BRA – 2016)Iguatemi 04: 23h10

Comédia – 12 anos – 100 min. De Halder Gomes. Com Edmilson Filho, Tirullipa, Fafy Siqueira e Marcos Veras. Aluízio é louco por filmes de artes marciais e de tão aficionado, começa a acreditar que é um shaolin. Isso o faz virar motivo de piada na sua cidade, Quixadá. Quando Toni Tora Pleura o desafia, Aluízio tem a chance de mostrar todas suas técnicas.

O Vendedor de Sonhos

(BRA – 2016)Messejana 03 – DUB: 14h45 | Via Sul 02 – DUB: 12h40 e 17h45 | Via Sul 06 – DUB: 21h15 | Rio Mar 10: 13h40 e 18h40 | Rio Mar Kennedy 06: 18h30 e 21h | Iguatemi 11: 15h25, 17h30, 19h35, 21h40 e 23h45 | Maracanaú 04 – DUB: 17h50 | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Drama – 10 anos – 95 min. De: Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach e César Troncoso. Um homem desconhecido tenta salvar a vida de um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos. Mas isso não é visto com bons olhos por algumas pessoas que julgam o homem como um louco.

Rogue One – Uma História de Star Wars

(EUA – 2016)Aldeota 01: 14h e 16h30 | Aldeota 03 – 3D: 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02 – 3D: 19h e 21h30 | Messejana 01 – 3D – DUB: 14h30 e 20h30 | Messejana 01 – 3D: 17h30 | Messejana 03 – DUB: 17h | Via Sul 02 – DUB: 14h45 e 20h | Via Sul 03 – 3D – DUB: 12h30 e 17h30 | Via Sul 03 – 3D: 20h30 | Via Sul 05 – 3D – DUB: 21h | Benfica 02 – 3D – DUB: 13h e 17h30 | Benfica 02 – 3D: 20h10 | Benfica 04 – DUB: 15h10 | North Jóquei 03 – 3D – DUB: 18h40 | North Jóquei 05 – 3D – DUB: 13h20, 16h20, 19h20 | Rio Mar 01 – 4DX – 3D – DUB: 15h40 | Rio Mar 01 – 4DX – 3D: 19h e 22h | Rio Mar 02 – VIP – 3D: 14h, 17h20 e 20h20 |

Rio Mar 05 – MACRO-XE – 3D – DUB: 15h | Rio Mar 05 – MACRO-XE – 3D: 18h e 21h15 | Rio Mar Kennedy 01 – 3D – DUB: 13h e 19h | Rio Mar Kennedy 01 – 3D: 16h e 22h | Rio Mar Kennedy 05 – 3D – DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping 02 – 3D – DUB: 14h40, 17h30 e 20h20 | North Shopping 06 – DUB: 21h | Iguatemi 01 – 3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h | Iguatemi 08 – IMAX – 3D: 13h, 15h45, 18h30, 21h15 e 23h55 | Iguatemi 12 – DUB: 14h30, 17h15, 20h e 22h45| Parangaba 03 – XPLUS – 3D – DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15

| Parangaba 04: 18h| Parangaba 04 – DUB: 15h10 e 20h45 | Maracanaú 01 – 3D – DUB: 15h, 18h e 21h | North Maracanaú 04 – DUB: 20h | Caucaia 02 – DUB: 14h e 18h30 | Caucaia 03 – 3D – DUB: 16h05 e 20h40 | Aracati 02 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h45 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h45 | Quixadá 02 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h45 | Renato Aragão (Sobral) 03 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h30

Ficção Científica – 12 anos – 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones, Diego Luna e Forest Whitaker. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sully – O Herói do Rio Hudson

(EUA – 2016)Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 05 – DUB: 21h30 | Via Sul 03 – DUB: 15h20 | Rio Mar 03 – VIP: 21h | Rio Mar 09: 22h15 | Rio Mar 10 – DUB: 21h40 | North Shopping 01 – DUB: 13h25 | Iguatemi 05: 18h30 | Iguatemi 07: 21h40 | Iguatemi 07 – DUB: 17h05 | Parangaba 04 – DUB: 13h05

Drama – 10 anos – 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks, Aaron Eckhart e Laura Linney. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley ‘Sully’ Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando realizou um ato de heroísmo em uma de suas viagens. Depois de enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião com lotação máxima no Rio Hudson, em Nova York, e todos escapam ilesos.

