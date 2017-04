Confira a programação cultural desta terça-feira (11/04)

Agenda de cinema

Especiais

Capitão Fantástico

(EUA – 2016) Cinépolis Rio Mar 10: 19h30

Comédia – 14 anos – 118min. De Matt Ross. Com Viggo Mortensen. Ben tem seis filhos com quem vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, debatem, caçam e praticam duros exercícios, tendo a autossuficiência sempre como palavra de ordem.

A Tartaruga Vermelha

(FRA/JAP/BEL – 2016) Cinema do Dragão 01: 14h50 |

Cinema do Dragão 02: 14h50 (exceto dia 10/04)

Animação – Livre – 80 min. De: Michael Dudok de Wit. Após um acidente, um homem fica perdido numa ilha deserta. Aos poucos, ele tenta se adaptar à nova e solitária rotina. Ele constrói uma balsa para escapar de lá, mas sempre é impedido por uma tartaruga vermelha. Mas depois, o homem entende o motivo para isso acontecer.

Eu te Levo

(BRA – 2017) Cinema do Dragão 02: 16h20

Drama – 12 anos – 70 min. De Marcelo Müller. Com Anderson Di Rizzi, Giovanni Gallo e Rosi Campos. Rogério mora com a mãe e nunca se preocupou em ser um homem responsável. Com a morte do pai, ele se vê forçado a tomar decisões importantes para seguir com o negócio do pai. No entanto, Rogério resolve ir atrás do sonho de ser bombeiro.

O Ornitólogo

(PT/FR/BR – 2017) Cinema do Dragão 02: 14h20 e 16h30

Drama – 16 anos – 117 min. De: João Pedro Rodrigues. Com Paul Hamy, João Pedro Rodrigues e Han Wen. Fernando é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta e repleta de perigos.

Pitanga

(BRA – 2017) Cinema do Dragão 01: 20h

Documentário – 12 anos – 110 min. De Beto Brant e Camila Pitanga. Com Antonio Pitanga, Camila Pitanga e Caetano Veloso. A vida, a obra, a trajetória e a carreira de Antônio Pitanga, um dos maiores atores do cinema nacional de todos os tempos, protagonista de momentos marcantes da cinematografia brasileira e protagonista de filmes importantes dirigidos por nomes como Glauber Rocha, Cacá Diegues e Walter Lima Jr.

Todas as Cores da Noite

(BRA – 2017) Cinema do Dragão 01: 18h40

Drama – 71 min – 12 anos. De Pedro Severien. Com Sabrina Greve, Brenda Lígia e Sandra Possani. Iris acaba de dar uma grande festa em sua casa. Quando os convidados vão embora, ela descobre um homem morto no local. Quem seria esta figura anônima? Junto da amiga Fernanda e da empregada Elga, tenta descobrir o que aconteceu, enquanto todas lembram histórias de crimes e abusos que experimentaram em suas vidas – ou teria sido tudo obra de suas imaginações?

Trainspotting 2

(RU – 2017) Cinema do Dragão 02: 17h50 e 20h

Drama – 16 anos – 117 min. De Danny Boyle. Com Ewan McGregor, Ewen Bremner e Jonny Lee Miller. Renton retorna à cidade natal depois de vinte anos de ausência. Hoje, ele é um homem novo, com um emprego fixo e livre das drogas. Os amigos não tiveram a mesma sorte: Sick Boy comanda um comércio fracassado, Spud continua dependente de heroína e Begbie está na prisão. Aos poucos, Renton revela que sua realidade não é tão positiva quanto ele mostrava, e volta a praticar os crimes de antigamente. Sequência de Trainspotting – Sem Limites (1996), inspirada no livro "Porno", de Irvine Welsh.

Estreia

A Cabana

(EUA – 2017) Pátio Dom Luís 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04 – DUB: 16h e 18h45 | Messejana 04: 21h30 | Via Sul 02 – DUB: 15h45 e 18h30 | Via Sul: 21h15 | North Jóquei 02 – DUB: 13h20, 16h20, 19h20 e 22h10 | North Jóquei 03 – DUB: 21h20 | RioMar 06: DUB: 12h45 e 15h30 | RioMar 06: 18h20 e 21h30 | RioMar Kennedy 03 – DUB: 13h15, 16h15, 19h e 22h | North Shopping 01 – DUB: 15h10, 18h e 20h50 | Iguatemi 05 – DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Iguatemi 10: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h | Parangaba 02: 15h40 | Parangaba 02 – DUB: 13h, 18h20 e 21h | Maracanaú 03 – DUB: 15h45, 18h30 e 21h15 | Maranguape 02 – 3D – DUB: 20h30 | Caucaia 04 – DUB: 18h20 e 20h45 | Aracati 01 – DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 – DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 – DUB: 18h e 20h30 | Sobral 02 – DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama – 12 anos – 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington. Um homem vive atormentado após perder a sua filha, cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai receber uma lição de vida.

Os Smurfs e a Vila Perdida

(EUA – 2017) Aldeota 03 – 3D – DUB: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Del Paseo 02 – DUB: 14h, 15h50 e 17h40 | Del Paseo 02: 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 02 – DUB: 14h, 15h50, 17h40 e 19h30 | Pátio Dom Luís 02: 21h20 | Messejana 01 – 3D – DUB: 15h, 17h e 19h | Via Sul 05 – 3D – DUB: 15h, 17h e 19h | Via Sul 06 – DUB: 14h15 e 18h45 | North Jóquei 04 – DUB: 14h40 e 19h40 | North Jóquei 05 – 3D – DUB: 13h40, 15h40 e 18h | RioMar 01 – 4DX – 3D – DUB: 14h20 e 16h30 | RioMar 05 – MACROXE – 3D – DUB: 12h50, 15h, 17h30 e 19h45 | RioMar 09 – DUB: 13h30, 15h45 e 20h15 | RioMar Kennedy 01 – 3D – DUB: 12h30 e 14h45 | RioMar Kennedy 06 – DUB: 13h, 15h15, 17h45 e 20h | North Shopping 02 – DUB – 3D: 14h, 16h, 18h e 20h | North Shopping 03 – DUB: 14h30 e 19h | Iguatemi 01 – 3D – DUB: 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30 | Iguatemi 02 – 3D – DUB: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 11 – DUB: 13h | Parangaba 06 – 3D – DUB: 13h10, 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10 | Maracanaú 01 – 3D – DUB: 14h45, 16h45 e 18h45 | Maranguape 02 – 3D – DUB: 14h15, 16h15 e 18h30 | Caucaia 03 – 3D – DUB: 14h30 e 18h45 | Caucaia 04 – DUB: 14h45 e 16h30

Animação – Livre – 90 min. De Kelly Asbury. Com Ivete Sangalo. Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas e conhece uma Floresta Encantada.

Despedida em Grande Estilo

(EUA – 2017) RioMar 09 – DUB: 18h | RioMar 09: 22h30 | Iguatemi 04:15h35, 19h45, 21h50 e 23h55 | Iguatemi 04 – DUB: 13h30 e 17h40

Comédia – 14 anos – 96 min. De Zach Braff. Com Morgan Freeman. Willie, Joe e Albert são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Quando Willie testemunha o assalto milionário a um banco, decide chamar Joe e Albert para elaborarem o seu próprio assalto.

Em cartaz

A Bela e a Fera

(EUA – 2017) Aldeota 01: 21h20 | Del Paseo 01: 19h e 21h30 | Messejana 01 – 3D – DUB: 21h | Messejana 03 – DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Via Sul 03 – 3D: 21h30 | Via Sul 04 – DUB: 14h30, 17h15 e 20h | Benfica 01 – 3D – DUB: 15h, 17h35 e 20h05 | Benfica 01 – DUB: 17h30 | North Jóquei 01 – 3D – DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 01 – 4DX – 3D – DUB: 18h40 | RioMar 02 – VIP – 3D: 15h, 18h e 21h | RioMar 07 – 3D – DUB: 13h, 16h e 19h | RioMar 07: 22h | RioMar Kennedy 02 – 3D – DUB: 14h15, 17h15 e 20h15 | North Shopping 05 – 3D – DUB: 15h, 17h50 e 20h30 | North Shopping 06 – DUB: 20h40 | Iguatemi 01 – 3D – DUB: 21h30 | Iguatemi 06 – 3D: 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi 09 – 3D – DUB: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Parangaba 03 – XPLUS – DUB: 18h40 | Parangaba 03 – XPLUS – 3D – DUB: 13h20 e 21h20 | Parangaba 03 – XPLUS: 16h | Maracanaú 02 – 3D – DUB: 20h | Maracanaú 04 – DUB: 15h e 18h | Maranguape 02 – 3D – DUB: 20h30 | Caucaia 01 – DUB: 16h | Caucaia 03 – 3D – DUB: 16h20 e 20h30 | Aracati 02 – 3D – DUB: 15h | Limoeiro do Norte 02 – 3D – DUB: 15h | Quixadá 02 – 3D – DUB: 15h | Sobral 01 – DUB: 14h e 16h20

Romance – 10 anos – 129 min. De Bill Condon. Com Emma Watson. Versão da animação "A Bela e a Fera" em live action. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

Fragmentado

(EUA – 2017) Aldeota 01: 14h, 16h40 e 19h | Benfica 04: 20h20 | Benfica 04 – DUB: 15h30 | RioMar Kennedy 05 – DUB: 21h30 | RioMar Kennedy 06: 22h10 | North Shopping 06 – DUB: 15h40 | Iguatemi 12: 16h10 e 21h10 | Iguatemi 12 – DUB: 13h40 e 18h40 | Parangaba 05: 22h | Parangaba 06 – DUB: 23h10

Suspense – 14 anos – 117 min. De M. Night Shyamalan. Com James McAvoy. Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam escapar.

Logan

(EUA – 2017) Messejana 05 – DUB: 20h | RioMar 08: 21h | North Shopping 06 – DUB: 20h40 | Iguatemi 07: 21h | Iguatemi 07 – DUB: 15h30 e 18h15

Ação – 16 anos – 136 min. De James Mangold. Com Hugh Jackman. Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela, uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23. Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce, interessado na menina.

A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell

(EUA – 2017) Aldeota 02: 19h e 21h10 | Via Sul 05 – 3D – DUB: 21h | Benfica 02 – 3D – DUB: 13h, 15h15 e 17h40 | Benfica 02 – 3D: 19h55 | North Jóquei 05 – 3D – DUB: 20h15 e 22h30 | RioMar 01 – 4DX – 3D: 21H30 | Rio Mar 05 – MACROXE – 3D: 22h15 | RioMar Kennedy 01 – 3D – DUB: 19h30 e 21h45 | North Shopping 03 – DUB: 16h30 e 21h10 | Iguatemi 08 – IMAX – 3D: 15h20 e 20h | Iguatemi 08 – IMAX – 3D – DUB: 13h e 17h40 | Parangaba 05: 13h | Parangaba 05 – DUB: 15h15, 17h30 e 19h45 | Maracanaú 01 – 3D – DUB: 21h | Caucaia 02 – DUB: 20h40 | Aracati 02 – 3D – DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 – 3D – DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 02 – 3D – DUB: 18h e 20h30 | Sobral 03 – 3D – DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação – 14 anos – 107min. De Rupert Sanders. Com Scarlett Johansson, Juliette Binoche e Michael Pitt. Num mundo pós 2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi, conhecida como Major, é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos.

O Espaço Entre Nós

(EUA – 2017) Benfica 03 – DUB: 14h | Benfica 03: 18h30 | Iguatemi 07 – DUB: 13h | Parangaba 04 – DUB: 16h10

Romance – 12 anos – 121 min. De Peter Chelsom. Com Asa Butterfield e Gary Oldman. O adolescente Gardner Elliot é o primeiro humano nascido em solo marciano. Mas ele deseja fazer uma viagem à Terra para conhecer a verdade sobre seu pai biológico, e sobre seu nascimento. Nesta jornada inesperada, ele tem o apoio de Tulsa.

O Poderoso Chefinho

(EUA – 2017) Aldeota 02- DUB: 15h e 17h | Del Paseo 01 – DUB: 15h e 17h | Messejana 05 – 3D – DUB: 15h30 e 17h45 | Via Sul 03 – 3D – DUB: 14h, 16h30 e 19h15 | Via Sul 06 – DUB: 16h15 | Benfica 01 – 3D – DUB: 13h | Benfica 03 – DUB: 16h25 | North Jóquei 03 – 3D – DUB: 14h, 16h40 e 18h20 | Rio Mar 08 – DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Rio Mar 10 – DUB: 14h30 e 17h | RioMar Kennedy 04 – DUB: 13h30 e 15h50 | RioMar Kennedy 05 – 3D – DUB: 14h, 16h45 e 19h15 | North Shopping 04 – DUB: 15h05, 17h10 e 19h15 | Iguatemi 03 – DUB: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40 | Parangaba 01 – DUB: 13h20, 15h30, 17h40 e 19h50 | Maracanaú 02 – 3D – DUB: 15h30 e 17h45 | Caucaia 02 – DUB: 14h40, 16h40 e 18h40

Animação – Livre – 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. A trama da animação acompanha um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força.

Power Rangers

(EUA – 2017) Via Sul 06 – DUB: 20h45 | Benfica 04 – DUB: 13h, 15h30 e 17h50 | North Jóquei 04 – DUB: 17h e 21h40 | RioMar 10: 22h10 | RioMar Kennedy 04 – DUB: 18h15 e 20h45 | North Shopping 04 – DUB: 21h20 | North Shopping 06 – DUB: 18h10 | Iguatemi 11: 20h | Iguatemi 11 – DUB: 15h e 17h30 | Parangaba 04: 13h40 | Parangaba 04 – DUB: 18h45 e 21h15 | Maracanaú 04 – DUB: 20h45 | Caucaia 01 – DUB: 18h25 e 20h35 | Aracati 01 – DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 – DUB: 15h | Quixadá 01 – DUB: 15h | Sobral 01 – DUB: 18h40 e 21h

Aventura – 10 anos – 124 min. De Dean Israelite. Com Dacre Montgomery. A jornada de cinco adolescentes que devem buscar algo extraordinário quando eles tomam consciência que a cidade Angel Grove e o mundo estão à beira de sofrer um ataque alienígena. Escolhidos pelo destino, eles irão descobrir que são os únicos que poderão salvar o planeta.

Semana Cultural

Teatro

Gólgota – XXIII Paixão de Cristo de Fortaleza

Às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Grátis. (3101.2583)

Evento artístico teatral que utiliza a linguagem das Artes Cênicas como forma de expressão. O Grupo Populart vem destacando-se no cenário cultural do Estado do Ceará como a mais significativa montagem teatral ao ar livre, chegando a ser um dos maiores espetáculos da Paixão de Cristo do Ceará.

Humor

Cibalena

Às 19h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Grátis. (3308.3590)

O projeto "Parangaba é Show" recebe apresentação de Cibalena, personagem do artista cearense José Iranildo Ferreira da Silva. O humorista ficou conhecido após um vídeo de uma de suas apresentações viralizar na internet. Após o sucesso na web, Cibalena se apresentou em programas de televisão.

Exposição

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 9 de julho. De terça a sexta, das 9h às 19h; sábados e domingos, de 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A coleção, uma das mais importantes do País, retrata os principais movimentos artísticos das artes plásticas no arco de cinco séculos de história. O público vai encontrar telas, instalações e esculturas de gênios da pintura nacionais e internacionais, como Monet, Dalí e Renoir.

Uma das coleções mais importantes do País continua em cartaz no Espaço Cultural Unifor, ressaltando o trabalho de artistas nacionais e internacionais

Nísias

De segunda a sábado de 9h às 17h, no Electric Circus Studio (Rua João Brígido, 316, Dionísio Torres). Grátis. (3055.4302)

A exposição faz uma homenagem à pioneira do feminismo no Brasil, a educadora, escritora e poeta Dionísia Gonçalves Pinto (1810-1885) por meio de uma mostra com os trabalhos representando o universo feminino das artistas Tereza Dequinta (Acidum Project), Ise Araújo (Coletivo Monstra) e das gêmeas Priscila e Nadiuska (Universo).

Kaludoscopio

Até o dia 18 de abril, de segunda a sexta, das 8h às 20h; aos sábados de 16h às 20h, e aos domingos, das 15h às 19h, na Galeria Sesc Iracema (Rua Boris, 90C, Praia de Iracema). Grátis. (3252.2215)

Assinada pelo artista plástico Fernando França, a exposição "Kaludoscópio" reúne 27 obras em óleo sobre tela, 60×60, pintadas em 2016, trazendo a figura da musa para a contemporaneidade. O nome da exposição faz uma referência à modelo retratada nas telas, Kalu Chaves. Os quadros estão dispostos em forma de políptico, um grande painel que abriga as obras, como se elas fossem parte de um todo, para a apreciação do público.

Frida Kahlo

De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 15h às 21h, na Galeria BenficArte, no piso térreo do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica, Fortaleza). Grátis. (3243.1000)

A exposição apresenta 14 retratos que revelam diversos olhares da artista Emília Porto sobre um grande ícone da figura mexicana e também uma das mais importantes pintoras do mundo, reconhecidas até hoje, Frida Kahlo. Na mostra, estão vários tipos de "Fridas": alegre, menina, jovem, pensativa, produzidas através da técnica acrílica sobre tela.

Especial

Pop&Games

Até 30 de abril, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Grátis. (3403.7042)

Recém-lançada, a programação do Pop&Games acontece em meio à arena de games, com museu do videogame com mais de 200 consoles em exposição e atividades voltadas para a cultura pop. O museu interativo se apresenta ao público em 28 ilhas, em estrutura just dance, além de arcades e outros jogos eletrônicos. Todo o complexo vem acompanhado de uma série de eventos, que tornam a estrutura do Pop&Games ainda mais interessante. Aquarismo e seus benefícios.

Fonte: diariodonordeste