Confira as melhores empresas aéreas do mundo em 2017

<p>A Ásia ampliou ainda mais seu domínio no ranking das melhores companhias aéreas do mundo segundo o prêmio World Airline Awards 2017, realizado pela consultoria Skytrax com base em uma pesquisa com viajantes de 160 nacionalidades. Das 10 primeiras colocadas, nove são asiáticas — no ano passado, eram sete. A única empresa fora da Ásia no ranking deste ano é a alemã Lufthansa.</p><p>A Qatar Airways, do Catar, recuperou o título geral que havia perdido para a Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, em 2016. A companhia campeã tem voos diários saindo de São Paulo para Doha. A Emirates caiu para a quarta colocação.</p><p>Entre as cem melhores, aparecem três empresas que operam voos domésticos no Brasil — a Avianca, que subiu da 56ª para a 50ª posição; a Azul, que saiu da 55ª para a 52ª colocação; e a Latam, que aparece pela primeira vez na lista após a fusão de TAM e LAN, na 59ª posição (no ano passado, a TAM ficou na 57ª colocação). <br></p><p>A Azul, aliás, foi a única brasileira a ficar em primeiro lugar em alguma categoria no prêmio: melhor companhia aérea de baixo custo da América do Sul (a Gol ficou em terceiro lugar). </p><p>Confira, a seguir, o ranking . A lista completa pode ser encontrada no site www.worldairlineawards.com (em inglês).</p><p><b>Melhores empresas aéreas*</b></p><p><i>*Entre parênteses, a colocação da companhia em 2016</i></p><p>1. Qatar Airways (2)<br>2. Singapore Airline (3)<br>3. ANA All Nippon Airways (5)<br>4. Emirates (1)<br>5. Cathay Pacific (4)<br>6. EVA Air (8)<br>7. Lufthansa (10)<br>8. Etihad Airways (6)<br>9. Hainan Airlines(12)<br>10. Garuda Indonesia (11)<br>11. Thai Airways (13)<br>12. Turkish Airlines (7)<br>13. Virgin Australia (18)<br>14. Swiss Int'l Air Lines (15)<br>15. Qantas Airways (9)<br>16. Japan Airlines (21)<br>17. Austrian (19)<br>18. Air France (14)<br>19. Air New Zealand (17)<br>20. Asiana Airlines (16)</p><p><b>50. Avianca (56)<br>52. Azul (55)<br>59. Latam (estreia)</b></p>

Fonte: Diário Catarinense