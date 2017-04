Confira dicas para deixar os ambientes ainda mais aconchegantes na estação

Cristiane Campos

– Substituir alguns acessórios ou trocar as capas das almofadas e até mesmo escolher apenas uma parede para pintar já modifica os espaços –

Rio – O outono passa uma sensação de aconchego e clima mais ameno. Por isso, sentimos aquela vontade de deixar a casa na mesma sintonia da estação. Muitas das vezes, substituir alguns acessórios ou trocar as capas das almofadas e até mesmo escolher apenas uma parede para pintar já modifica os ambientes. O melhor é que não precisamos gastar muito para fazer essas intervenções.

A arquiteta Cyntia Sabat, por exemplo, diz que vale investir em uma decoração com tons amadeirados, cestos de palha, velas, galhos secos e objetos decorativos como vasos em cerâmica e itens em cobre. Tons terrosos e cores quentes como amarelo, vermelho e laranja podem trazer alegria ao ambiente por meio de almofadas, mantas e tapetes.

Mas, para deixar o espaço com mais cara de outono, deve-se lembrar que é uma estação com clima mais ameno, portanto, os tons de bege e pastéis precisam predominar nas paredes ou papel de parede e todo o colorido do ambiente deve ficar por conta de itens decorativos que compõem o cômodo.

Já a arquiteta Ana Lívia Werdine reforça que almofadas, mantas e tapetes são ótimas opções por esquentarem o ambiente e trazem comodidade. “Os tecidos como linho e camurça, além de móveis que gerem relaxamento, como poltronas e sofás retráteis, estão em alta não só na estação, mas durante todo o ano”, destaca.

Para a designer de interiores Melina Mundim, a madeira é o ponto chave para quem quer e pode fazer grandes alterações na decoração. “Para os que desejam pequenas mudanças, pintar as paredes em tons de marrom ou apostar em papéis de parede já faz uma grande diferença. Além disso, esculturas, candelabros ou mesmo uma peça de mobiliário em ferro combina muito bem com a atual estação”, sugere a profissional.

No outono, as cores ditam as regras. “Tons de verde, com destaque para os mais fechados, vão estar em alta. Eles podem se mesclar aos de laranja e vermelho”, conta Ana Lívia. E não para por aí. “Azul mais acinzentado, coral e rosa marcam presença. Nos metais, a aposta é o cobre e o dourado. Móveis coloridos ou com estampa chegam com tudo, assim como os de pátina”, completa Melina.

E essas cores podem aparecer em quase tudo: almofadas, roupas de cama, adornos, capas de sofá, nas paredes, cortinas, tapetes e muito mais, basta apenas usar a criatividade. As flores também não podem faltar. Basta escolher arranjos bem bonitos e coloridos. A iluminação, por sua vez, também pode vir de forma indireta ou por meio de abajures.

Também para dar boas vindas ao outono e proporcionar o conforto, mesmo em ambientes pequenos, a Mobili Intelligenti apresenta o Circes, móvel transformável com design moderno e importado da Itália. Durante o dia pode ser utilizado como um sofá, confortável para assistir um bom filme com a família ou amigos.

Já no período noturno, basta puxar o painel atrás do sofá que se transforma em cama de casal. Os móveis da Mobili Intelligenti são leves e de fácil manuseio. Eles podem ser desenvolvidos em diversos acabamentos e cores, todos disponíveis no site da Mobili Intelligenti.

Confira as dicas:

Na marcenaria, quais são os tipos de madeiras que têm mais a ver com a estação?

As madeiras que mais trazem a sensação de aconchego são as de tom escuro, mel e as de demolição. Madeiras com acabamento ou pintura em pátina também são ótimas opções para compor os mais variados ambientes.

Dias mais curtos e noites mais longas caracterizam as estações amenas e frias — outono e inverno, respectivamente. Há algum cuidado em especial com a iluminação dos ambientes?

O importante é ter sempre uma luz de apoio, como as arandelas e abajures, que podem ficar em locais como a sala de ver televisão, no escritório e no quarto, onde se pratica a leitura e usamos eletrônicos para não forçarmos a vista. Assim, a luz quente ou morna é mais amarelada e traz o aconchego e o relaxamento. Já nas cozinhas e banheiros, por sua vez, para todas as épocas do ano, vale a luz fria e forte para melhor visibilidade.

O outono é também sempre lembrado por suas cores opacas, os tons de bege e amadeirados. Como usá-las na decoração da casa, aproveitando todas as suas particularidades?

Deve-se usar em objetos decorativos como os vasos cerâmicos, as esculturas em madeira, os cestos de palha, as almofadas, as mantas e até mesmo nos tapetes. As cores quentes como amarelo, vermelho e laranja, por exemplo, combinam muito bem com nuances de bege e trazem vida ao ambiente.

Folhas e galhos podem ser usados na decoração? De quais formas devem ser utilizados corretamente?

Um arranjo de galhos secos ou plantas, artificiais ou naturais, sem flores e com bastante folhagem, podem enfeitar aparadores, rack da TV, mesas de jantar e até mesmo as mesas de centro da sala.

Alguma dica extra?

Aproveitando que o cobre está na moda, é fácil encontrar itens de decoração com este acabamento. Ele pode estar presente em vasos, cinzeiros, castiçais, relógios, centros de mesa e capas de almofada.

Fonte: O Dia