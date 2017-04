Confira o que abre e o que fecha na Semana Santa em Fortaleza

O primeiro de três feriados prolongados seguidos para os fortalezenses, a Semana Santa vai modificar as atividades do comércio e de vários serviços ofertados à população. Confira os dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos.



Shoppings



North Shopping Fortaleza, Jóquei e Via Sul Shopping



Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe terão funcionamento especial durante o feriadão. Na sexta da Paixão, as lojas e quiosques fecham, abrindo apenas serviços de alimentação e lazer (11h às 22h), cinema, supermercado (7h às 21h), Lojas Americanas (11h às 22h) e academia (9h às 15h). No sábado, tudo funciona normalmente. Já no domingo de Páscoa, os horários são alterados: lojas e quiosques dos North Shoppings abrem das 14h30 às 20h30, e do Via Sul, das 14h às 21h. Outros serviços funcionam como o convencional.



Iguatemi



O funcionamento do Shopping Iguatemi, no bairro Edson Queiroz, será alterado apenas na sexta-feira da Paixão (14), quando todas as lojas e quiosques estarão fechados. Cinema, praça de alimentação e opções de lazer abrirão das 10h30 às 22h. Já no fim semana, todo o comércio funciona normalmente.



RioMar Kennedy e Papicu



As lojas e os quiosques das duas sedes do RioMar estarão fechados na sexta-feira, funcionando apenas a academia (8h às 16h), os supermercados (9h às 22h), as Lojas Americanas (10h às 22h), as farmácias (12h às 21h) e as opções de lazer e alimentação, das 10h às 22h. No sábado e no domingo, os shoppings abrem normalmente.



Shopping Aldeota



No Shopping Aldeota, as lojas fecham apenas na sexta-feira. A praça de alimentação abre às 11h; o cinema, 13h; e as Lojas Americanas, 12h a 20h30. O supermercado do shopping funcionará das 7h às 22h. No fim de semana, o funcionamento do centro comercial é normal.



Shopping Parangaba



Na sexta-feira da Paixão (14), funcionarão apenas a praça de alimentação e as opções de lazer, incluindo o cinema, das 11h às 22h. Lojas e quiosques estarão fechados.



Lojas de rua



O movimento do comércio no Centro de Fortaleza e nas demais lojas de rua da Capital será alterado apenas na sexta-feira (14), quando os estabelecimentos estarão fechados. No sábado, porém, abrem normalmente, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).



Supermercados



Os supermercados abrirão normalmente todos os dias, inclusive nos feriados da Paixão (14) e da Páscoa (16), de acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza (SECVGAF).



Postos de combustíveis



Os postos de combustíveis de Fortaleza e da Região Metropolitana funcionarão normalmente em todos os dias da Semana Santa, conforme o Sindicato dos Proprietários de Postos de Combustíveis do Ceará (Sindipostos).



Bancos



Os serviços bancários em Fortaleza funcionam normalmente apenas até quinta-feira (13). A partir de sexta, as agências fecham, retornando às atividades apenas na segunda-feira (17). Os clientes poderão utilizar apenas os caixas eletrônicos disponíveis para autoatendimento.



Postos de saúde



Os postos de saúde, CAPS e a Policlínica do Jangurussu estarão fechados a partir desta quinta (13), devido ao ponto facultativo pelo aniversário de Fortaleza. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços retornam apenas na segunda-feira (17).



Hemoce



O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), localizado na Av. José Bastos, terá funcionamento na Semana Santa. Nesta quinta (13), a unidade abre das 7h30 às 13h. Sábado (15), o centro abre das 8h às 16h. Na sexta da Paixão e no domingo de Páscoa, o Hemoce estará fechado. O posto de doação do IJF abre todos os dias: quinta, das 7h30 às 18h30; sexta, sábado e domingo, das 13h às 17h30.



Enel e Cagece



A Enel Distribuição e a Cagece informam que funcionarão em regime de plantão durante todo o feriadão, quando as lojas de atendimento estarão fechadas, para garantir o fornecimento de água e energia em todo o Estado. As solicitações de assistência poderão ser realizadas por meio das centrais telefônicas (Enel – 0800 285 0196; Cagece – 0800 275 0195), dos aplicativos para smartphones e das redes sociais de ambas as empresas.



Trânsito



A fiscalização do trânsito na Capital será intensificada durante o feriado prolongado. De acordo com o chefe de operações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), haverá atenção especial em avenidas como Bezerra de Menezes, Aguanambi e Borges de Melo, devido ao fluxo de viagens saindo da cidade. Cerca de 100 agentes do órgão realizarão blitze diariamente em diversos pontos da Capital, com reforço nas praias do Futuro e Beira Mar.



Rodoviária de Fortaleza terá 416 viagens extras



O fluxo de passageiros no Terminal Rodoviário João Thomé, o principal de Fortaleza, deverá ser intenso durante a Semana Santa. De acordo com a Diretoria de Transporte do Detran-CE, 40 mil passageiros devem passar pela rodoviária até do domingo de Páscoa (16), um aumento de 5% em relação ao mesmo feriadão do ano passado.



Para atender às cerca de duas mil viagens previstas, serão disponibilizadas aos passageiros 416 viagens extras, número que, segundo a Socicam, administradora do Terminal, pode aumentar. Os destinos cearenses mais procurados são as cidades de Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatu, além das litorâneas Camocim, Beberibe e Jericoacoara. Fora do Estado, Recife, Natal e João Pessoa lideram como principais rotas.



