Confira os bairros mais caros para comprar e alugar em Florianópolis 

<p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';font-weight:normal;font-style:normal;">Avenida <b> Beira-Mar </b>, no centro de <b> Floripa </b>, foi o lugar mais caro para compra de <b> imóveis </b> em maio deste ano e está 99,3% acima da média da cidade. Já para alugar, os bairros mais caros em maio foram <b> Campeche </b>, <b> Centro </b>, <b> Ingleses </b> e <b> Rio Vermelho </b>.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';font-weight:normal;font-style:normal;">Levantamento do DMI-VivaReal, que tem o maior controle sobre lugares e imóveis para venda e locação em todo o país.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Alerta<br></b>Decisão recente do<b> Tribunal de Justiça de Santa Catarina </b> serve de alerta para aqueles que pretendem vender imóveis. Foi confirmada sentença condenatória, em ação da advogada Daniela Matos, que obrigou um casal ao pagamento integral de percentual devido pelos serviços de corretagem, prestados por agente imobiliário, mesmo com a posterior desistência de negócio anteriormente entabulado. Os autos revelam que o corretor executou o serviço e aproximou as partes interessadas em negociar um imóvel. Para isso, ficou acertado o pagamento de R$ 28 mil. Assinou, tem que pagar. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Sumiram<br></b>Da série a turma "querem" saber: alguém poderia responder onde foram parar os banheiros da Beira-Mar Norte? Já faz algumas semanas que ninguém pode ter aperto ao caminhar, correr, andar de bike ou curtir o pôr do sol na avenida mais badalada de Santa Catarina.<br></p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Recebendo estudantes<br></b>A <b>Justiça Federal</b> em Florianópolis receberá nesta quinta, a partir das 14h, visita de estudantes de 5ª série do Ensino Fundamental de escolas das redes pública e privada da Capital. Diretor do Foro da JFSC, juiz federal Jairo Gilberto Schäfe recepciona em torno de 200 alunos, entre 10 e 12 anos. Em visita guiada, as crianças conhecerão uma sala de audiência com sistema de videoconferência, a central de conciliação, e assistirão a uma demonstração da polícia federal.<br></p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Moinhos de vento<br></b>Deputado estadual Cesar Valduga (<b> PC do B </b>) lidera a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e Contra a Privatização das Empresas Estatais de Santa Catarina, como a Casan, Celesc, Epagri, Cidasc e Ceasa. Tá certo, mas quem foi que falou na concessão dessas empresas à iniciativa privada? Estaria o deputado e os integrantes da frente lutando contra moinhos de vento?</p>

Fonte: Diário Catarinense