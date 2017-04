Conheça os modelos mais financiados do mercado

O Dia

– Ranking mostra Chevrolet Onix em primeiro lugar entre os zero quilômetro mais vendidos a crédito –

Rio – Um levantamento da Cetip, por meio da sua Unidade de Financiamentos, mostra que, em fevereiro, o Chevrolet Onix manteve a liderança no ranking de automóveis leves novos mais financiados, com 7.024 unidades vendidas a crédito. Em segundo lugar aparece o Hyundai HB20, com 4.228 carros novos financiados, seguido pelo Ford Ka, com 3.018 unidades negociadas.

O Fiat Palio, que em janeiro ocupava a 7ª posição no ranking dos mais financiados, caiu para o 11º lugar em fevereiro. Outra mudança no mês foi o Volkswagen Fox/CrossFox, que avançou uma posição, do 8º para o 7º lugar no levantamento.

Entre as marcas, a Chevrolet se manteve na liderança no ranking dos financiamentos de automóveis leves zero quilômetro. Em fevereiro, a marca financiou 13.319 unidades. Já o segundo lugar ficou com a Volkswagen, que ultrapassou a Fiat ao somar 9.707 carros novos financiados no mês.

USADOS

No levantamento de veículos leves usados mais financiados, o Volkswagen Gol manteve a primeira posição em fevereiro. No mês, o modelo apresentou 15.023 unidades financiadas. Já a segunda posição ficou com o Fiat Palio, que atingiu 10.371 unidades vendidas a crédito.

Entre as marcas, a Fiat ultrapassou a Volkswagen em fevereiro e foi líder no ranking das mais financiadas, com 41.673 veículos leves usados negociados. Em terceiro lugar aparece a Chevrolet, com 40.981 unidades vendidas a crédito.

SOBRE AS VENDAS

No acumulado do ano, o Peugeot 208 manteve a liderança no ranking dos autos leves novos com maior participação de financiamento sobre as vendas. Ao somar 1.223 carros negociados a crédito, o modelo atingiu 78,1% de suas unidades vendidas por meio de crédito. De acordo com os dados da Fenabrave, foram comercializadas 1.565 unidades novas do modelo no período.

Na segunda posição aparece o Ford Fiesta, com 76,8% de suas unidades vendidas por meio de crédito. Em janeiro, o modelo não aparecia no ranking dos 10 carros com maior participação de financiamentos sobre as vendas. Em terceiro lugar está o Peugeot 2008, com 73,3% de seus carros financiados.

O levantamento da Cetip considera os 50 automóveis leves novos mais vendidos no período, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), entidade que representa o setor de distribuição de veículos no Brasil.

O destaque do mês ficou com o Renault Duster Oroch, que não aparecia no ranking dos autos leves novos com maior participação de financiamento sobre as vendas, e agora ocupa a quarta posição no levantamento, com 70,7% de suas unidades negociadas a prazo.

A Cetip é uma empresa com serviços no mercado financeiro, como registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. A Unidade de Financiamentos opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.

Fonte: O Dia