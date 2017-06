Conheça os vencedores do prêmio DC na Sala de Aula e AN Escola 2017

<p>Com a presença de pais, professores e alunos da rede estadual de ensino, foram premiados na tarde desta terça-feira os vencedores do desafio sobre segurança proposto pelos programas DC na Sala de Aula, AN Escola e Santa na Escola. Nove estudantes da rede pública ganharam um patinete elétrico, e os seus professores receberam um leitor de e-book Kindle.</p><p>Em todo o estado, foram mais de 300 inscrições no desafio, que propunha que os alunos respondessem à seguinte pergunta: “O que é segurança para você?”, divididos nas categorias artes cênicas, audiovisuais e musicais. O evento ocorreu em um hotel na região continental de Florianópolis e contou com a presença do secretário estadual da Educação, Eduardo Deschamps.</p><p>— Iniciativas como essa fazem com que o professor amplie o escopo. Além de usar apenas o material impresso para alguma atividade, isso pode se transformar em uma discussão, um debate de ideias que ajuda a desenvolver a cidadania e o senso de importância de alguns temas, como a segurança — afirma Deschamps.</p><p>Os nove vencedores apresentaram desenhos, paródias de músicas e produziram vídeos respondendo a pergunta, tratando não apenas da segurança pública, mas também da segurança no trabalho e da segurança em atividades domésticas.</p><p>Diretor de circulação dos jornais do grupo NC, Jean Mannrich destacou a criatividade dos estudantes e afirmou que o prêmio é uma forma de reconhecer o esforço de alunos e professores.</p><p>Além das categorias audiovisual, musical e cênica, os alunos foram divididos por idades: do 1º ao 5º do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio.</p><p>Conheça os vencedores:</p><p><b>Artes cênicas </b></p><p>1º ao 5º ano – <i>Emily Louise Tomaselli</i> (orientada pela professora Carla Muser), na Escola Municipal Maurício Germer, em Timbó</p><p>6º ao 9º ano – <i>Kassandra Jaine da Silva</i> (orientada pelo professor Jelson Corrêa, na Escola João Romário Moreira, em Jaraguá do Sul </p><p>Ensino Médio – Maria Suzane Kniess (orientada pelo professor Claudinei Henkel), na Escola Bernardo Müller, em Presidente Getúlio</p><p><b>Artes Musicais</b></p><p>1º ao 5º ano – <i>Amanda Thibe</i>s (orientada pela professora Mairalline Pereira Fragozo), na Escola Josefina Caldeira de Andrade, em Videira<br></p><p>6º ao 9º ano -<i>Gabrielli Ribeiro Godoi</i> (orientada pelo professor Edílson Fiamoncini), na Escola Dom Orlando Dotti, em Caçador<br></p><p>Ensino Médio – Fabiana Bavaresco (orientada pela professora Sandra Schutz), na Escola São José, em Treze Tílias.<br></p><p><b>Artes Visuais</b></p><p>1º ao 5º ano – <i>Giovana Kizema</i> (orientada pela professora Solange Kupicki, na Escola São João Batista, em Itaiópolis<br></p><p>6º ao 9º ano – <i>Luis Hentique Knaul</i> (orientado pelo professor Diego Steinheuser), na Escola Berino Silva, em Leoberto Leal <br></p><p>Ensino Médio – <i>Leomar Grotto Júnior </i>(orientado pela professora Luana Rodrigues), na Escola Dois Irmãos, em Presidente Castello Branco<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense