Conmebol define data e Chapecoense jogará Copa Suruga no dia 15 de agosto

A Conmebol definiu nesta segunda-feira a data de disputa da Copa Suruga, torneio que reúne anualmente os campeões da Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa. Vencedora do torneio continental no ano passado, a Chapecoense vai encarar o Urawa Red Diamonds no dia 15 de agosto, no Estádio de Saitama, no Japão.

A Chapecoense ganhou o direito de disputar o torneio depois de ser proclamada campeã da Sul-Americana em 2016. Após o trágico acidente aéreo em novembro do ano passado que matou 71 pessoas, sendo boa parte delas integrantes da delegação do clube catarinense que estavam rumo à decisão do torneio contra o Atlético Nacional, a Conmebol, com apoio do time colombiano, deu o título aos catarinenses.

Esta será a segunda decisão internacional confirmada para a Chapecoense em 2017. Também por ser campeã sul-americana, a equipe disputa a Recopa do continente com o mesmo Atlético Nacional. Na ida, em casa, venceu por 2 a 1, e a volta está marcada para 10 de maio, na Colômbia. O clube ainda está na briga pelo título da Libertadores e tem Campeonato Catarinense, Brasileirão e Copa do Brasil no calendário. Na Copa da Primeira Liga, foi eliminado precocemente.

O Brasil será representado pela terceira vez na Copa Suruga, que é disputada desde 2008. Em 2009, o Internacional bateu o Oita Trinita e ficou com o título, mas quatro anos mais tarde, o São Paulo perdeu a decisão para o Kashima Antlers. Na última edição, o Independiente Santa Fe, da Colômbia, foi o campeão ao vencer o Kashima Antlers.

