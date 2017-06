Construção civil de SC perde 15 mil empregos entre 2015 e 2014

<p>Ano do auge da crise econômica, 2015 foi desastroso para a construção civil catarinense: 15 mil empregos perdidos e uma queda real de 9,3% no valor total das obras e incorporações, para um total de R$ 12,9 bilhões. Como se não bastasse, o número de empresas do setor no Estado<b> também diminuiu </b> de 4.753 para 4.424, e a receita líquida delas caiu 11,8%. Os dados fazem parte da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p><p>Apesar dos números muitos ruins, Santa Catarina ainda possui peso relevante no cenário nacional da construção: o Estado é o sexto em número de empresas ativas, o sexto em receita e o sétimo em valor bruto de produção</p><p>Nacionalmente, o setor perdeu 455 mil empregos em 2015, com queda real de 16,5% no valor das incorporações e de 18,2% na receita líquida das empresas. O salário médio dos trabalhadores também foi afetado: caiu de R$ 1.970,05 para R$ 1.943,43. O único número positivo no país foi em relação ao número de empresas, que subiu de 128 mil para 131 mil.</p><p>Presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil da Grande Florianópolis (Sinduscon), Hélio Bairros admite que o setor vive um momento preocupante.</p><p>— Se piorar ainda mais, vai ser uma quebradeira geral — afirma.</p><p>Segundo o empresário, o ano de 2014 já havia dado indícios da crise que estava por vir — e o que veio em seguida foi pior do que as previsões mais pessimistas. Para se ter uma ideia da situação, ele cita a queda no número de empregados da construção civil na Grande Florianópolis: em 2011, no seu auge, eram 10,4 mil trabalhadores formais, cifra que despencou para 6,8 mil cinco anos depois:</p><p>— A construção civil é o primeiro setor a entrar em crise e o último a sair, porque depende muito do crédito. Se ele fica caro e escasso, as vendas despencam. As consequências são imediatas. </p><p>Em relação ao futuro, os empresários têm uma palavra na ponta da língua: incerteza. Apesar de 2017 ter começado com uma leve retomada nos índices de emprego, as turbulências políticas dos últimos meses têm jogado por terra os avanços. Construtoras vêm segurando lançamentos e investimentos, e a expectativa é que um retorno aos patamares de 2011 possa demorar até cinco anos.</p><p><b>Em Florianópolis, queixas sobre Plano Diretor</b></p><p>Enquanto o Estado está um pouco melhor que o resto do país, o mesmo não pode se dizer sobre a construção civil em Florianópolis. As discussões sobre o Plano Diretor da cidade se arrastam desde 2006. Segundo o Sinduscon, a lentidão deixa o empresariado em compasso de espera. Nos últimos quatro anos, a estimativa é que R$ 4,5 bilhões tenham deixado de ser investidos na Capital.</p><p>— Algumas empresas não fecham por má gestão. Às vezes são dificuldades invencíveis e deixam todo o setor em compasso de espera. </p><p class=”embed-content”> !function(e,t,s,i){var n=’InfogramEmbeds’,o=e.getElementsByTagName(‘script’),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?’http:’:’https:’;if(/^/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement(‘script’);a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,’infogram-async’,’//e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js’); Construção Civil SC/Brasil <br> Create column charts </p><p><b>Leia mais</b></p><p><b> Em três anos, número de pedidos de falência e recuperação judicial dobra na construção civil de SC </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense