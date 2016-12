Consumidor vê inflação em 9,1%

Rio. A mediana da inflação esperada pelos consumidores nos próximos 12 meses ficou em 9,1% em dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ontem (22), por meio do Indicador de Expectativas Inflacionárias dos Consumidores. Pelo segundo mês consecutivo, o resultado ficou estável em relação ao dado do mês anterior (9,2%).

"Em 2016, a expectativa de inflação dos consumidores para os próximos 12 meses cedeu 1,9 ponto porcentual com uma acomodação nos últimos três meses, acompanhando a desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Este é um resultado esperado, uma vez que a inflação acumulada nos últimos 12 meses é uma das variáveis mais importantes na formação das expectativas dos consumidores. Desta forma, espera-se ainda novas quedas na expectativa de inflação dos consumidores", afirmou o economista Pedro Costa Ferreira, em nota.

Em dezembro deste ano, houve um aumento da proporção de consumidores prevendo inflação dentro da banda do regime de metas de inflação (4,5% e 6,5%) nos 12 meses seguintes, de 11,1% para 11,9%.

Rendimento

Houve alta das expectativas de inflação somente nas famílias que ganham entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00. Nesse grupo, as expectativas passaram de 9,3% para 9,8%. Nas demais faixas, a expectativa de inflação dos consumidores recuou.

O Indicador de Expectativas Inflacionárias dos Consumidores é obtido com base em informações coletadas no âmbito da Sondagem do Consumidor. Produzidos desde setembro de 2005, os dados vinham sendo divulgados de forma acessória às análises sobre a evolução da confiança do consumidor. Desde maio de 2014, as informações passaram a ser anunciadas separadamente.

Controle

Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o controle da inflação está sendo eficaz. Para o ministro, com a queda da inflação e uma perspectiva de retomada da economia, a tendência é de queda da taxa de juros. "A retomada da economia é parte importante do processo, ninguém vai investir recursos de longo prazo numa economia que está numa trajetória de falta de crescimento. Na medida em que estamos fazendo o ajuste fiscal e resolvendo as questões macroeconômicas brasileiras, isso faz com que a taxa de juro estrutural da economia caia, que é o chamado risco Brasil. O importante é o patamar da taxa estrutural", frisou Meirelles.

Fonte: diariodonordeste