Contagem regressiva para os Jogos Abertos de Santa Catarina

A cidade de Lages, na Serra Catarinense, iniciou a contagem regressiva para a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) 2017. O evento esportivo ocorre de 3 a 11 de novembro.

Com a presença do governador Raimundo Colombo, o lançamento oficial da competição ocorreu na semana passada, quinta-feira (27), na cidade sede dos Jogos. O evento marca os 100 dias que antecedem a 57ª edição dos JASC, um dos maiores eventos esportivos de Santa Catarina.

“O esporte tem essa capacidade de unir as pessoas, de promover o convívio, o lazer e a confraternização entre os atletas e a comunidade. E a grandeza dos Jogos Abertos de Santa Catarina reforça essa tradição e a responsabilidade de resgatar toda a sua importância”, disse o governador, que revelou já ter participado dos JASC como goleiro de futsal.

O secretário de Esporte, Turismo e Cultura, Leonel Pavan, salientou que a edição desse ano tem a missão de ficar para a história como uma das maiores realizadas, já que no ano passado a competição foi suspensa devido a situações climáticas adversas no Estado. “Eu tenho certeza, que Lages será a retomada em grande estilo dessa competição tão importante para Santa Catarina”.

Na cidade sede, já começaram obras de infraestrutura para a competição como no Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior e na pista de bicicross. O prefeito de Lages, Antonio Ceron, disse que a cidade já assumiu essa responsabilidade de realizar uma grande edição e aposta no legado que os JASC vão deixar para a população. “Uma competição como essa deixa aprendizado, reforça o valor do espírito de equipe, de amizade e, sobretudo, o exemplo da dedicação, do esforço e da superação, destacou.

Durante o evento, personalidades foram homenageadas. Receberam o troféu “Amigo do Esporte”: Adalir Pecos Borsatti; Carlos Eduardo Ramos de Camargo; Lilian de Fátima Pinto; Mário Pinto da Motta Júnior; Romeo Max Jaehrig. Todos em reconhecimento a serviços prestados para o bem do esporte em Santa Catarina.

Campeão olímpico em Lages

O campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei, Paulão, também participou do lançamento oficial dos JASC 2017. Paulão iniciou a carreira profissional, na década de 1980, na cidade de Chapecó, pela qual também competiu em Jogos Abertos de Santa Catarina e recebeu as primeiras convocações para a seleção brasileira de voleibol.

Com a seleção, o jogador coleciona vários títulos, entre eles o de campeão nas olimpíadas de Barcelona. “É uma emoção resgatar essas lembranças e mostrar para as novas gerações que o esporte é feito de amor e é isso que eles vão trazer para os jogos”, destacou.

Troféu dos JASC 2017

A solenidade de lançamento dos JASC apresentou o troféu da edição de 2017. O troféu tem 90 centímetros, pesa 22 quilos. Foi feito em aço de carbono e acabamento em dourado.



Fonte: Floripa News