Contra reservas do Atlético-MG, Chapecoense busca recuperação

<p>Contra um Atlético-MG com apenas um titular, Rafael Carioca, a <b> Chapecoense </b>tenta neste domingo, à s 19h, na Arena Condá, se recuperar dos 5 a 1 sofridos diante do Flamengo, no meio da semana e voltar a subir na tabela de classificação no <b> Brasileirão </b>.</p><p>A segunda goleada sofrida no campeonato, junto com os 6 a 3 do Grêmio, deixou a Chapecoense com a segunda pior defesa do campeonato, com 18 gols sofridos em nove rodadas – média de dois por partida.</p><p>As quatro derrotas nos últimos cinco jogos começam a pressionar o técnico Vagner Mancini, apesar da conquista do título catarinense. É que a Chapecoense chegou a figurar na primeira posição no início do campeonato e agora despencou para a décima.</p><p>Tanto que na sexta-feira o treinador nem foi escalado para a coletiva, como normalmente ocorre. O diretor executivo Rui Costa foi quem deu entrevista, para defender o trabalho do comandante da equipe.</p><p>– É um treinador que nos trouxe até aqui, tem um título em três meses, é maduro, sabe lidar com essas situações. Nossa equipe não desaprendeu a jogar, não falta trabalho – disse Rui Costa.</p><p>A direção também entende que há necessidade de reforços para o Campeonato Brasileiro, situação que foi agravada com as lesões de Amaral, Moisés Ribeiro, Osman, João Pedro, Andrei Alba e Nadson.</p><p>O treinador disse que todo mundo está chateado, mas que o momento é para ter calma e atitude, pois, apesar da goleada sofrida, não dá para dizer que está tudo errado.</p><p>Um fato inusitado é que o técnico vai enfrentar seu filho, Matheus, que ganha oportunidade na zaga do time atleticano.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>CHAPECOENSE: </b>Jandrei, Apodi, Victor Ramos (Luiz Otávio), Grolli e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio e Seijas; Rossi, Wellington Paulista e Arthur. <b>Técnico</b>: Vagner Mancini</p><p><b>ATLÉTICO-MG: </b>Giovanni, Yago, Rodrigão, Matheus Mancini e Leonan; Rafael Carioca, Roger Bernardo, Marlone Valdívia e Otero; Rafael Moura. <b>Técnico</b>: Roger Machado</p><p><b>Arbitragem: </b>João Batista de Arruda, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Eduardo de Souza Couto (trio do RJ)</p><p><b>Local</b>: Arena Condá, em Chapecó</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense