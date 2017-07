Contrato de concessão do aeroporto Hercílio Luz será assinado nesta sexta-feira

O contrato de concessão do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis, para a empresa suíça Zürich Airport foi celebrado na manhã de hoje, quinta-feira (27), em Brasília.

O ato, que integrou também outros aeroportos brasileiros, contou com a presença do presidente Michel Temer, do governador Raimundo Colombo, de ministros e diretores das empresas vencedoras dos leilões de concessão.

O presidente Michel Temer destacou que as concessões são o início de um projeto muito mais amplo. “Este é o resultado de um esforço para modernizar o Brasil. Estas são as primeiras concessões de um novo modelo, mais seguro. O Brasil é um país onde todo mundo quer investir e o que estamos fazendo é restaurar a confiança dos investidores”, discursou o presidente. A assinatura oficial entre governo federal e empresas acontece nesta sexta-feira (28).

Para o governador Colombo, a concessão do aeroporto de Florianópolis representa um ganho para todos os passageiros. “A atual estrutura não tem condições de oferecer um serviço de qualidade. O novo terminal vai garantir um atendimento moderno e eficiente, com tecnologia de ponta. É um grande passo para modernização do sistema aéreo de Santa Catarina como um todo”, avaliou.

O governador ainda ressaltou a experiência da empresa vencedora. Além da Suíça, a Zürich está presente em outros países e atua no Brasil desde 2014, participando da gestão do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG).

Prazos

O diretor de investimentos da Zürich Airport, Martin Fernandez, explicou que a partir da assinatura do contrato oficial da concessão, a empresa tem um prazo de 26 meses para concluir a primeira etapa de investimentos obrigatórios, o que inclui o novo terminal de passageiros.

A empresa projeta aplicação de R$ 500 milhões nesta primeira etapa do contrato. Além do novo aeroporto, serão construídos novos fingers (pontes de embarque que fazem a ligação entre o terminal e as aeronaves) e um novo estacionamento com 2,5 mil vagas, entre outras melhorias.

Mesmo com o contrato assinado, a Zürich Airport não assume imediatamente a gestão do Aeroporto Hercílio Luz. Segundo a direção da empresa, ainda será preciso um período de transição, compartilhado com a Infraero, e a expectativa é iniciar oficialmente a gestão própria do espaço no dia 1º de janeiro de 2018.

Enquanto isso, o governo do estado reafirma o compromisso de entregar a duplicação do novo acesso ao Sul da Ilha de Santa Catarina, que também beneficiará diretamente os usuários do aeroporto.

De acordo com a assessoria de comunicação do governo do estado, a meta é entregar, até o final deste ano, as primeiras etapas. “As obras estão caminhando muito bem. É um novo acesso que vai beneficiar todos os passageiros do aeroporto e toda a comunidade. Estamos trabalhando com a meta de entregar tudo antes da conclusão do novo terminal”, acrescentou Colombo.

No mesmo ato desta quinta, além de Florianópolis, foram celebrados os contratos de concessão dos aeroportos internacionais de Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que, juntos, os quatro aeroportos respondem por 12% do mercado doméstico brasileiro.

Também acompanharam o evento em Brasília, entre outras autoridades, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintella Lessa; o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco; e, do governo catarinense, o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan; o secretário executivo de Articulação Nacional, Acélio Casagrande, e a secretária adjunta Lourdes Martini.



