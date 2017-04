Corpo de Débora Lohany é liberado à família

Após ser comprovado que o cadáver de uma criança encontrado nas proximidades da Via Expressa na manhã da sexta-feira (7) é de Débora Lohany de Oliveira, de quatro anos, o corpo da menina foi liberado à família nesta terça-feira (11). De acordo com familiares ela será enterrada no município de Pacatuba.

A informação que o resultado do exame de DNA de Daniele dos Santos, mãe da vítima, era compatível com o do corpo recolhido foi divulgada na noite desta segunda-feira (10), em nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Débora estava desaparecida desde a noite do dia 27 de março deste ano, quando foi levada das proximidades da sua residência, no Bairro Aerolândia. Até então, nenhum suspeito pelo crime foi detido. As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará.

