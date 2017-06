Corpo de homem é encontrado no bairro Brejaru, em Palhoça

<p>Por volta das 8h deste domingo, um corpo com perfurações de bala foi encontrado em um terreno baldio na rua Romalino João da Rosa, no bairro Brejaru, em Palhoça. </p><p>A vítima foi identificada como Celso Romão e tinha 62 anos. A suspeita é que o corpo tenha sido largado no local durante a madrugada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município. </p><p><b>Leia mais:</b></p><p> <b>Jovem de 19 anos morre após fugir da PM e bater em um ônibus em Blumenau</b> <br></p><p><b> Assalto de veículo termina em troca de tiros no bairro Córrego Grande, em Florianópolis </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense