Corpo de jovem é encontrado em Criciúma, no sul do Estado

<p>O corpo de um jovem, que ainda não foi identificado, foi encontrado em Criciúma, no sul de Santa Catarina, neste domingo de manhã. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 9h e o corpo estaria parcialmente carbonizado. Conforme a PM, a vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos, não portava documentos de identificação e estava em uma rua no loteamento Morro da Cruz, distante da região central do municípios. <b> As informações são do G1 SC </b>.</p><p>Ainda segundo a polícia, testemunhas que estavam no local no momento do atendimento informação não reconhecer o jovem. O corpo não tinha sinais aparentes de tiros ou de ferimentos provocados por alguma outra arma. A vítima, informou a PM, vestia um moletom listrado nas cores azul e branco e uma calça jeans. </p><p>O corpo foi recolhido do local e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma. Conforme os técnicos do instituto, um exame feito a partir da arcada dentária da vítima deve ser usado para revelar a identidade do jovem.</p>

Fonte: Diário Catarinense