Corpo é encontrado na Vargem Grande neste sábado

<p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Um corpo foi encontrado na tarde deste sábado no bairro Vargem Grande, no Norte da Ilha, em Florianópolis. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi localizada na Estrada Geral Cristóvão Machado de Campos e teria sinais de execução. </p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Ocorrência foi registrada por volta das 14h30min deste sábado. A vítima, que seria um homem de cerca de 25 anos, ainda não foi identificada e nenhum suspeito foi localizado. </p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>O delegado Ênio Matos, da Delegacia de Homicídios, disse ao <b> G1 Santa Catarina </b>que o corpo estava envolto em um edredom e plástico bolha. O IML informou que o corpo tinha marca de tiros. </p><p><b> Leia outras notícias de segurança </b></p><p><b> Dois homens são mortos a tiros nos Ingleses, no Norte da Ilha de SC </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense