Corrida de São Sebastião vai reunir mais de cinco mil atletas na sexta-feira

– Evento terá largada às 7h30 entre as Ruas Cruz Lima e Tucumã, no Flamengo –

Rio – O Rio de Janeiro pode ser considerado a capital das corridas de rua. Em 2016, mesmo sediando os Jogos Olímpicos, a Cidade Maravilhosa recebeu 64 provas durante todo o ano. Mas apesar da quantidade, nenhuma desses eventos é mais carioca do que a Corrida de São Sebastião. O evento irá reunir, no próximo dia 20, mais de cinco mil amantes do esporte no Aterro do Flamengo.

Se depender dos atletas que figuram a lista do pelotão de elite da edição 2017 da Corrida de São Sebastião, a prova de 10km será uma das mais qualificadas da história. Entre os 32 homens que encaram o desafio, destacam-se o queniano Dominic Pkemoi Cheronges, vencedor da Maratona de Amsterdã em 2014 e o etíope Tamiru Kefeyalew Demisse, medalha de prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, nos 1.500m.

O Brasil quer voltar a subir ao lugar mais alto do pódio, já que em 2016 ele foi dominado por atletas africanos, e para isso vão ter que enfrentar essas feras, que estarão acompanhadas também por Hillary Kipngetich Kibet (Quênia), Mathew Kiptoo Cheboi (Quênia), Nelson Priva Mbuya (Tanzânia), Getu Kure Mideksa (Etiópia) e Augustine Paulo Sulle (Tanzânia). Entre as mulheres estão Augustine Paulo Sulle (Tanzânia), Emmaculate Jebet (Quênia), Shewaye Wolde Woldemeskel (Etiópia), Teclah Chbet (Quênia), Esther Chesang Kakuri (Quênia), Failuna Abdi Matanga (Tanzânia).

Destaque entre os brasileiros, Giovani dos Santos quer recuperar o título, já que venceu em 2015, e está confirmado para essa edição. Mas além de ver um estrangeiro vencer a prova em 2016, ele viu também o recorde da prova sendo batido. Ou seja o desafio agora é duplo. Ele terá que alcançar uma marca ainda melhor esse ano, pois seus adversários vão fazer de tudo para faturar a prova e dificultar a vida do brasileiro, principalmente os africanos, que sempre surpreendem nas corridas de rua. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina de 10km receberão prêmios em dinheiro e troféus.

A Corrida de São Sebastião terá largada às 7h30 entre as Ruas Cruz Lima e Tucumã, no Flamengo. No percurso mais longo, os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina receberão prêmios em dinheiro e troféus. No mais curto, troféus para os cinco melhores classificados.

