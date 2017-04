Cosmética & Beleza: Blush na medida

A diversidade de texturas e cores das paletas de maquiagens deixa o público feminino cada vez mais encantado e inspirado nas composições dos looks. Sombra, lápis e rímel transformam o olhar, o batom realça os lábios e o blush no tom certo da pele faz toda a diferença na produção do visual.



Para quem tem dúvidas na hora de usar o cosmético, a expert brow da Benefit Cosmetics, Mariana Ishizaka, apresenta dicas e truques para ninguém errar nesse quesito.



O blush líquido com cor e sem textura funciona em todos os tipos de pele. O resultado é natural. É boa opção para ser utilizada nas estações quentes ou em situações que exigem uma make duradoura. “Funciona na piscina e na praia. A aplicação pode ser feita com a ponta dos dedos ou com um pincel de base”, explica a maquiadora.



Tipo de pele



O blush cremoso cai bem em peles normais ou secas, pois a textura cremosa adere bem à pele desidratada, dando um acabamento mais bonito e natural do que um blush em pó, que pode ficar pesado. Como a aplicação é rápida, é muito prático para o dia a dia.



Cores



A cor perfeita varia de pessoa para pessoa. Por isso, a profissional recomenda: “primeiro a pessoa deve escolher a textura e depois experimentar as cores”, indica.



Porém, de uma maneira geral, funciona da seguinte maneira: os tons rosados mais frios e suaves combinam muito bem com a pele branca. Os tons mais quentes, como coral, rosa e dourado, ficam lindos nas morenas. Os terrosos quentes caem superbem na pele negra. “Melhor ainda se tiverem cintilância. O pó bronzeador ‘hoola’ vai bem com todas”, destaca a expert.



De acordo com Mariana Ishizaka, dependendo do tipo de blush e a intensidade da cor das bochechas, a maquiagem para realçar pede uma sobrancelha diferente.



Bochechas saudáveis



O blush líquido vermelhinho aplicado no alto das maçãs, com a intenção de tingir naturalmente as bochechas pede sobrancelhas bem naturais, que não pareçam maquiadas. “Nesse caso sugiro desenhar traços imitando pelos com o lápis ultrafino e fazer reflexos claros ordenando os pelos com um gel iluminador 3D”, indica.



Para criar um efeito bochechas coradas, o blush rosa dourado em toda a maçã fica bem com sobrancelhas mais definidas. “O preenchimento pode ser realizado com um lápis à prova de erros e adicionar volume aos pelos com um gel volumizador”.



Enfim, para marcar as bochechas, o blush e contorno nas cores bronze e rosada são os mais indicados. “Para essa produção, as sobrancelhas dramáticas dão um up no visual. Elas devem ser definidas com o gel-creme e o fixador para ordenar os pelos”, ressalta Mariana Ishizaka.



Dicas



Fonte: diariodonordeste