CPI sobre evento de carnaval e aniversário de Florianópolis é arquivada

A votação final sobre o arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para investigar supostas irregularidades na organização das festas de carnaval e do aniversário da Capital foi arquivada pela Câmara de Vereadores. A sessão ocorreu no dia 1º de novembro, foram 14 votos a favor do arquivamento e sete votos contra.

De acordo com o vereador Lino Perez, que votou pelo não arquivamento da CPI, a bancada de oposição listou ao menos 25 motivos para a continuidade das investigações.

O vereador Pedrão (PP) acusou a Câmara de submeter-se à prefeitura. Afirmou ter sido o relatório preliminar elaborado no Executivo, no que foi firmemente contestado pelo relator, Roberto Katumi (PSD).

Com os ânimos exaltados, a discussão foi encerrada pelo presidente Guilherme Pereira (PR). Os vereadores Marcelo da Intendência (PP) e Bruno Souza (PSB) estavam ausentes.

Vereadores que votaram a favor do arquivamento do relatório:

Claudinei Marques (PRB)

Dalmo Desdedit Meneses (PSD)

Edinon Manoel da Rosa (PMDB)

Erádio Manoel Gonçalves (PSD)

Fábio Braga (PTB)

Gabriel Meurer (PSB)

Guilherme Pereira (PR)

Jeferson Backer (PSDB)

João Luiz da Silveira (PSC)

Maria da Graça (PMDB)

Miltinho Barcelos (DEM)

Renato da Farmácia (PSOL)

Roberto Katumi (PSD)

Tiago Silva (PMDB)

Vereadores que votaram contra o arquivamento do relatório:

Afrânio Boppré (PSOL)

Lino Peres (PT)

Maikon Costa (PSDB)

Marquito (PSOL)

Pedrão (PP)

Rafael Daux (PMDB)



Fonte: Floripa News