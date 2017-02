Crea-RJ oferece capacitação profissional

O Dia

– Programa do Conselho Regional de Engenharia do Rio atingiu 5 mil pessoas nos últimos dois anos –

Rio – Qualificação profissional para pilotagem e montagem de drones. Os veículos aéreos não tripulados, que tiram fotos tridimensionais, são usados em mapeamentos feitos pela construção civil. Capacitação para instalar sistemas de energia solar fotovoltaica, emitida pelo próprio Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ).

Esses são apenas dois dos cursos que integram o Progredir, programa de aperfeiçoamento profissional permanente nas áreas técnicas de todas as áreas da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia.

Nos últimos dois anos, a iniciativa já atingiu 5 mil profissionais e estudantes — média de mais de 200 pessoas beneficiadas por mês no estado do Rio. De 2015 para cá, foram cerca de 150 cursos, envolvendo 80 parceiros, entre empresas e instituições de ensino do setor.

Até março deste ano, o Crea-RJ já confirmou o agendamento de 36 cursos e workshops. Só na próxima semana, serão nove cursos.

O programa possui cursos presenciais e à distância, palestras, workshops, seminários e debates. O objetivo da iniciativa é preparar os profissionais para os novos desafios do mercado de trabalho.

“Nesse momento de crise, estamos focando nossas ações em novas possibilidades de tecnologias, de treinamentos mais complexos e eficazes”, explicou Sheila Gutierrez, coordenadora do Progredir.

Cursos e Workshops

Na segunda-feira, por exemplo, ocorrerão dois cursos. Um deles é voltado para engenheiros, técnicos e auxiliares que atuam na indústria de petróleo e gás. O outro é destinado a profissionais que atuem com instalações elétricas.

Na quarta, começa um curso de soldagem. Na quinta-feira, especialistas vão ministrar um workshop gratuito sobre inovações tecnológicas na área, incluindo a utilização de drones, uso da internet e cidades inteligentes.

Na sexta, começa um curso prático de instalador de sistemas fotovoltaico. E, no sábado, ocorrerá um curso preparatório para profissionais interessados em fazer a manutenção e instalação de refrigerador, freezer e ar-condicionado.

Fonte: O Dia