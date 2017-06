Cresce a campanha para ajudar Kaio, jovem que luta contra um câncer há mais de um ano

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Começa a ganhar repercussão nas redes sociais a campanha pra ajudar financeiramente o tratamento do Kaio, um jovem de 34 anos, querido por todos, que luta contra um câncer há mais de um ano. O quadro inspira muitos cuidados. Recentemente, Kaio teve que ser internado em São Paulo, deixou a UTI nos últimos dias e continua fazendo intensas seções de quimioterapia. A família estima que os custos com parte do tratamento que o plano de saúde não cobre, já passam de R$ 600 mil. Para ajudar, basta entrar no site <b>www.vakinha.com.br</b> (vakinha com K) e procurar pela página amigos do Kaio. (Kaio também com K). Toda e qualquer ajuda é bem-vinda.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Festa do surfe</b><br>O <b>John Bull</b> , a casa do rock na <b>Lagoa da Conceição</b> , abre as portas para uma grande confraternização do surfe catarinense nesta quinta-feira. Promoção do Maurio Borges, Moriel Costa (guitarrista do <b>Dazaranha</b> ) e convidados garantem o show com músicas do CD dele, Pode Ser Amanhã. Também está programada uma grande homenagem aos personagens do surfe de Santa Catarina da década de 70. Empresários, lojistas, shapers, pessoal da imprensa, surfistas de todo Estado vão estar presentes. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Point</b><br> <b>Avenida Beira-Mar Norte</b> voltou, muitos anos depois, a ser o point dos jovens de Floripa, quando centenas deles, de ambos os sexos, no melhor estilo Central Park de Nova York, reúnem-se para curtir com som, papo e muita bebida, o sunset do domingo, celebrando o pôr do sol. Uma festa.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Queima de fogos</b><br>Uma nova <b>Cidade do Rock</b> está sendo erguida para receber a 7ª edição brasileira do <b>Rock in Rio</b> . Além do novo endereço e dos novos palcos e atrações, a organização do festival trará uma série de inovações para encantar o público que lotará o evento durante sete dias. O novo espetáculo pirotécnico está entre as novidades. Serão 4,5 toneladas de fogos que correspondem a 16 mil artefatos, lançados três vezes ao dia, de 18 pontos, durante o evento.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Deu certo</b><br>A festa <b>Like a Boss</b> , do Leo, depois da primeira, voltou a lotar a <b>Fields </b> sexta-feira com o show do rapper <b>Projota</b> , mostrando que há luz no fim do túnel e que nem só de música sertaneja vive uma cidade à beira-mar.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Som na caixa</b><br>Após um hiato de três anos na produção musical, o nosso <b>DJ Thon Soriedem</b> retorna ao estúdio e lança o remix da faixa Angel Man, do artista uruguaio Sandro Peres e da cantora Rosana Alves. A faixa estará disponível a partir de sexta-feira nas principais plataformas de streaming e venda digital, como iTunes, Spotify, Deezer e Amazon. Além do remix produzido por Thon Soriedem, o EP conta com a participação de Jondua (Alemanha), Klash Rivera e G4BBA (México) e DEEPeres (Uruguai), e tem lançamento mundial pelo selo Abstractive Music, do México. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Feliz</b><br>Chef Dedê, há três semanas consecutivas sem tirar os pés do rancho dele na <b>praia do Gravatá</b> , leste da Ilha, vizinha da <b>praia Mole</b> , já se dá por satisfeito. Neste ano, 15 mil <b>tainhas </b> foram capturadas pela turma dele, numa das melhores safras dos últimos tempos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Lá também</b><br>Chef Eudes, do <b>Jay Bistrô</b> de <b>Jurerê Internacional</b> , já assumiu com a equipe dele o restaurante do Novotel, na Beira-Mar Norte, aberto ao público todos os dias no almoço e jantar. Chef Eudes, do <b>Jay Bistrô</b> de <b>Jurerê Internacional</b> , já assumiu com a equipe dele o restaurante do Novotel, na Beira-Mar Norte, aberto ao público todos os dias no almoço e jantar. Nos próximos dias começa uma ampla reforma no espaço.

Fonte: Diário Catarinense