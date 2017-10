Crescimento dos casinos online em smartphones

As apostas realizadas em smartphonesa são uma das formas de jogar online e vêm sendo cada vez mais exploradas pelos joggadores. Para isso basta ter acesso a um smartphone da nova geração ou a um Tablet, além de vontade, conhecimento básico e dinheiro para apostar. Algumas empresas e sites de jogos de casino online podem oferecer bônus para facilitar essa entrada e fidelizar novos jogadores, como o 188Bet Brasil. Trata-se de um bônus de boas-vindas que pode chegar a até 2 mil reais.

Alguns smartphpnes mais antigos, mas que tenham conexão com a internet também funcionam para jogar. Para isso basta entrar em uma página de um casino online da preferência e jogar normalmente, assim como faria em um computador.

Como jogar em casinos online no smartphone?

Existem quase sempre duas formas possíveis de jogar online que depende das versões disponíveis e do equipamento do jogador. A primeira, o jogador precisa ter uma conexão eficiente e um login para acessar o casino online para começar a jogar na rede. A outra versão requer necessariamente um smartphone da nova geração, como o iPhone da Apple ou dispositivos que possuam o Sistema Operacional Android para conseguir fazer o download do app antes de começar a jogar.

Isso pode trazer alguns inconvenientes, como a necessidade de maior memória para armazenamento no celular. Porém, pode trazer algumas vantagens como mais privacidade e segurança.

Melhores aparelhos para jogar casino online

O iPhone é, sem dúvida, uma das melhores formas para jogar, por ser um dos melhores smartphones do mercado. Jogar com este dispositivo é melhor por trazer imagens em alta resolução e uma experiência de jogo muito mais real. Trata-se de uma aparelho que é, em resumo, igual a um mini computador. Além de serem ágeis em suas respostas, o que é crucial em jogos online.

Os dispositivos Android estão cada vez mais perto do topo dos sistemas operacionais para smartphones. São geralmente rápidos, não apresentam erros e fornecem gráficos de alta qualidade até mesmo equiparáveis aos do iPhone. No entanto, o mercado oficial da Android não permite a distribuição de apps que envolvam o uso de dinheiro real.

Mas muitas pessoas contornam essa situação, efetuando o download dos aplicativos de jogos de Casino Online em um PC e, posteriormente, passando os apps para o smartphone, ou então, acessando os sites de casinos através do dispositivo móvel e jogando diretamente pelo site.