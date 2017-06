Criança é baleada em tentativa de assalto na Pinheira, em Palhoça

<p>Uma criança acabou baleada no braço durante uma tentativa de assalto na praia da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 19h desta quinta-feira. A vítima, que foi socorrida pelo Samu, teria oito anos e não teve o nome divulgado. </p><p>Conforme relato da PM, três homens armados teriam invadido a residência da família, localizada na região da Enseada da Pinheira, e anunciado o assalto. Os criminosos procuravam por um cofre e, conforme a polícia, enquanto um deles vasculhava o segundo pavimento da residência, os outros dois renderam a família, que foi obrigada a deitar no chão da cozinha.</p><p>No momento do disparo, uma vizinha ouviu os gritos e acionou o socorro. Ainda não se sabe o que motivou o disparo, mas a polícia acredita que o tiro pode ter sido acidental. Na confusão, os homens fugiram sem levar nada. Até o momento, ninguém foi detido.<br><br><b>Leia também:<br> SSP anuncia que nova sede será inaugurada no começo de agosto em Florianópolis </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense