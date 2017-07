Crianças recebem medicamento contra vírus respiratório em São José

A prefeitura de São José, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a aplicação de medicamentos em 31 crianças contra o Vírus Sincicial Respiratório (VRS). O objetivo é aumentar a proteção dos recém-nascidos prematuros e crianças até dois anos, a ação ocorreu na última quinta-feira (20) e sexta-feira (21).

A equipe do Programa de Imunização da Vigilância Epidemiológica, três enfermeiras e seis técnicos em enfermagem, receberam uma capacitação para aplicar o medicamento e conhecer as complicações causadas pelo vírus em bebês que nasceram abaixo do peso ou que possuem baixa imunidade.

A secretária de Saúde, Sinara Simioni, ressalta que desde março de 2017, o medicamento está sendo disponibilizado em São José para recém-nascidos prematuros que têm indicação médica. “O uso profilático do medicamento, diminuiu consideravelmente as internações hospitalares dos prematuros”, salienta a secretária.

A Vigilância Epidemiológica e a Secretaria de Saúde aplicaram o medicamento em 31 crianças do município que já estão cadastradas e foram selecionadas pelo Crie (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais), do Hospital Infantil.

O cadastro para novos pacientes só será realizado com receita médica do neonatologista. Os responsáveis pelas crianças, com a receita médica em mãos, devem iniciar um processo em uma das farmácias especializadas do município e aguardar a autorização para o início da aplicação.

Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Mariliz Cabral Broering Diener, todas as crianças são, previamente, agendadas pela Vigilância e são atendidas com hora marcada. “Por se tratarem se crianças sensibilizadas, nós trabalhamos com um atendimento diferenciado”, explica a diretora.

O Governo do Estado, pelo terceiro ano consecutivo, disponibilizou gratuitamente na rede pública de saúde o Palivizumabe, medicamento indicado para aumentar a proteção de bebês prematuros contra a infecção pelo VRS.

O palivizumabe é um anticorpo pronto que neutraliza o Vírus Sincicial circulante e inibe sua proliferação. Atualmente, é a única forma disponível para a prevenção de quadros graves de infecções respiratórias em lactentes, como pneumonias e bronquiolite.

Quem pode receber o palivizumabe?

– Crianças menores de 1 ano de idade, que nasceram prematuras com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas;

– Crianças menores de 2 anos de idade, com doença pulmonar crônica da prematuridade;

– Crianças menores de 2 anos de idade, com doença cardíaca congênita, com repercussão hemodinâmica;

– Crianças menores de 1 ano de idade, que nasceram prematuras com idade gestacional entre 29 e 31 semanas e 6 dias, e com menos de 6 meses no início da sazonalidade;



