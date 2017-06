Criciúma apresenta o atacante Lucão em busca de melhores resultados na Série B

<p>Com apenas cinco gols marcados até aqui na Série B, o <b> Criciúma </b> foi atrás de reforços para o ataque. E a mais recente contratação é o atacante Lucão, que já estava treinando com o grupo, mas foi apresentado apenas nesta quinta-feira. O jogador de 25 anos e 1,85m de altura atuava no América (RN) e ainda não tem passagens por grandes clubes do Brasil. </p><p>Durante entrevista coletiva, o atacante confirmou que vai atrás da titularidade, porém evitou comparações com Zé Carlos, antigo ídolo do torcedor do Tigre:</p><p>— Vou trabalhar jogo após jogo. O Zé Carlos fez a história dele, vim aqui e não quero comparar nem me apegar a números. Vou fazer a minha história e ajudar o time com meu estilo e meu trabalho — afirmou.</p><p>Lucão também se disse um jogador experiente, apesar da pouca idade, e que “está pronto para aproveitar a oportunidade” e que a proposta do Criciúma “foi irrecusável”. Em sua carreira, o atacante teve passagens por equipes gaúchas e pelo time B do Atlético de Madri.</p><p>— Sou um jogador de muita vontade, entrega e dedicação. Pelo treino, já deu para ver que eu não brinco, entro em toda bola firme, e no jogo entro mais forme ainda — disse.</p><p><b>Desafio diante do Guarani</b></p><p>Com apenas cinco pontos ganhos, o Criciúma ocupa a zona de rebaixamento da Série B, na 18ª posição. Nesta sexta-feira, o Tigre enfrenta o Guarani, no estádio Heriberto Hülse. </p><p><b> Leia mais notícias do Criciúma </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense