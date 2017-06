Criciúma bate o Londrina e vence a primeira fora de casa na Série B

<p>O que faltava ao <b> Criciúma </b>agora é passado. Na noite desta terça-feira, o Tigre venceu a primeira partida como visitante na <b> Série B </b> e mostrou que está recuperado do início ruim no Campeonato Brasileiro. O triunfo por 1 a 0 sobre o Londrina, no Estádio do Café, levou o time do Sul do Estado aos 11 pontos, deixando a equipe à frente, inclusive, do Figueirense.</p><p>O Criciúma começou o jogo bem. Mesmo fora de casa, o Tigre teve postura de quem queria a vitória. A primeira boa chance foi justamente da equipe catarinense, em um chute de fora da área de Douglas Moreira, que César se esticou para espalmar. Também na primeira etapa, o equipe carvoeira chegou a balançar a rede em um lance polêmico. Dentro da área, a bola bateu na mão de Silvinho, a defesa parou e o atacante empurrou para dentro. Inicialmente, a arbitragem confirmou o gol, mas voltou atrás poucos instantes depois.</p><p>Na segunda etapa, a equipe visitante seguiu bem e soube aproveitar as poucas chances que criou. Aos 31, Douglas Moreira invadiu a área pela esquerda e tocou para trás, encontrando Silvinho, que chutou forte e fez 1 a 0.</p><p>O próximo compromisso da equipe é em casa. Na sexta, à s 21h30min, no Heriberto Hülse, recebe o Paraná.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>LONDRINA (0)</b><br>César; Reginaldo, Marcondes, Ícaro e Igor Miranda; França (Carlos Henrique), Jardel e Celsinho (Fabinho); Marcinho (Thiago Lopes), Artur e Jonatas Belusso <b>Técnico</b>: Claudio Tencati</p><p><b>CRICIÚMA (1)</b><br>Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Ricardinho, Paulinho e Douglas Moreira; Caio Rangel (Marlon), Silvinho (Fabinho Alves) e Lucão (Valdívia). <b>Técnico</b>: Luiz Carlos Winck</p><p><b>Gol</b>: Silvinho (C), aos 31 minutos do segundo tempo.<br><b>Arbitragem</b>: Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por Dibert Pedrosa Moisés e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do RJ)<br><b>Cartões amarelos: </b>França e Ícaro (Londrina); Ricardinho, Raphael Silva e Paulinho (Criciúma) <br><b>Local</b>: Estádio do Café, em Londrina<br><b>Público</b>: 1.704 torcedores<br><b>Renda</b>: R$ 23.091<br></p><p><b>Leia mais:<br>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense