Criciúma supera o Paraná em casa e vence a terceira seguida na Série B

<p>Uma andorinha sozinha não faz verão, mas não há mais dúvida de que a chegada do técnico Luiz Carlos Winck no <b> Criciúma </b>foi um divisor de águas para o Criciúma na <b> Série B </b>. Na noite de sexta-feira, o treinador levou o Tigre à terceira vitória consecutiva no Brasileirão, a quarta sob o seu comando. Desta vez, sobre o Paraná, por 2 a 1, no Heriberto Hülse. Depois de assumir o time na lanterna, agora Winck vê a equipe na metade de cima da tabela.</p><p>Só que superar o Paraná não foi uma tarefa simples. A equipe de Curitiba começou o duelo levando perigo. Aos 20, Cristovam chutou de longe, por cima do goleiro, e acertou o travessão. Três minutos depois, Renatinho, em cobrança de falta, também fez a bola beijar a trave carvoeira.</p><p>A situação mudou a partir dos 25 minutos. Por excesso de reclamação, Cristovam recebeu o segundo amarelo e foi expulso. A partir disso, a superioridade numérica do Tigre fez a diferença. Depois de tanto insistir, o gol saiu no último minuto da primeira etapa. No bate e rebate na área, a bola ficou na medida para Lucão cutucar e abrir o placar.</p><p>Se o primeiro gol foi na insistência, o segundo não teve nada de feio. O camisa 9 recebeu na área, ergueu a bola com o joelho e emendou um golaço de bicicleta. No fim do jogo, Robson, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, descontou para os visitantes.</p><p>Agora, o Tigre terá uma semana para se preparar para o jogo contra o Vila Nova, fora de casa, na próxima sexta-feira. No sábado, o Paraná pega o Ceará.<br></p><p><b>Leia mais:<br>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense