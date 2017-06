Criciúma tenta embalar com nova vitória, diante do Londrina, fora

<p>A situação do <b> Criciúma </b> está menos complicada do que há poucas semanas, mas pode melhorar ainda mais. Na noite desta terça, à s 20h30min, o Tigre enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, no Norte do Paraná. Se vencer, a equipe dá a prova definitiva que está recuperada do mau início de Série B, pois seria o quarto jogo consecutivo sem revés, e a terceira vitória na competição.<br></p><p>A fase do time comandado por Luiz Carlos Winck é boa. Além de vencer os dois jogos que fez em casa – diante de CRB e Guarani –, o Tricolor do Sul só não ganhou do Figueirense porque o Alvinegro contou com a boa pontaria de Luidy para deixar tudo igual no apagar das luzes. O primeiro triunfo fora de casa, que não aconteceu na semana passada em Florianópolis, é esperado para hoje.</p><p>Para enfrentar o Londrina, que também vem embalado por quatro partidas sem derrota, Winck terá que mexer no meio de campo. Barreto recebeu o cartão vermelho diante do Bugre de Campinas e é ausência certa. Jocinei se machucou no duelo contra o Figueirense. Assim, Ricardinho e Paulinho ganham as vagas no meio de campo, que ainda conta com Douglas Moreira. O restante do time deve ser o mesmo que superou o Guarani na sexta-feira<br></p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>LONDRINA: </b>César; Reginaldo, Marcondes, Matheus e Ayrton; França (Ícaro ou Jumar), Jardel e Celsinho; Marcinho, Artur e Jonatas Belusso. <b>Técnico: </b>Claudio Tencati</p><p><b>CRICIÚMA: </b>Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego GIaretta; Ricardinho, Paulinho e Douglas Moreira; Silvinho, Lucão e Caio Rangel. <b>Técnico: </b>Luiz Carlos Winck.</p><p><b>Arbitragem: </b>Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por Dibert Pedrosa Moises e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do RJ). </p><p><b>Local: </b>Estádio do Café, em Londrina (PR).<br></p><p><b>Leia mais:<br> Lucão, do Criciúma, marca dois e promete mais: “Isso aí é uma prévia do que está por vir” <br> Com dois gols do estreante Lucão, Criciúma vence o Guarani por 3 a 2 e deixa o Z-4 <br>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense