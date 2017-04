Crimes sexuais crescem 20% no Ceará, aponta relatório

O número de crimes sexuais, que inclui os casos de atentado violento ao pudor, estupro, estupro de vulnerável e exploração sexual de menor, chegou a 376 no 1º trimestre de 2017 no Ceará, segundo relatório da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A soma dos 3 primeiros meses representa uma média de 4 casos por dia.



Após duas quedas seguidas, o número de crimes sexuais aumentou de fevereiro para março deste ano. Conforme o relatório da SSPDS, os casos passaram de 110 para 133, o que representa um crescimento de 20%.



Apesar do crescimento mensal, os registros – que tiveram o mesmo número de janeiro – são baixos em relação a série histórica a partir de janeiro de 2016. Em relação a março do ano passado, o número também foi 14% menor, isto é, naquele mês o número foi de 156.



No último mês, 67,6% dos crimes sexuais aconteceram entre a meia-noite e o meio-dia. E, em sua maioria, os casos aconteceram entre quarta e quinta-feira.







Como denunciar?



Para auxiliar as vítimas de crimes, entre eles os sexuais, o Governo do Estado disponibiliza atendimento gratuito e sigiloso por meio do Disque-Denúncia.



Ao ligar para o 181, sua denúncia é registrada e será investigada, caso seja comprovada, imediatamente a polícia será acionada. O atendimento acontece 24h por dia.



Fonte: diariodonordeste