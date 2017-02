Crise econômica dispara a procura por atendimento psicológico gratuito

<p>Confira papo rápido com a psicóloga Telma Lenzi, diretora da Assim:<b><br></b></p><p><b>A senhora dirige a Assim, uma ONG que fornece atendimento psicológico gratuito e ano passado recebeu 4,5 mil pacientes, o dobro na comparação com 2015. A crise financeira tem afetado o equilíbrio e a confiança das famílias?</b></p><p>A crise afeta as famílias porque um dos pilares do bem-estar emocional é ter uma vida equilibrada dentro de um padrão que se constrói, que se deseja e que se sonha. Isso passa muito pelo dinheiro, porque é aquilo que eu projeto na minha vida para ter a estrutura. Então cada família, cada casal se organiza dentro de um patamar financeiro para ter a sua estrutura de bem-estar. Quando acontece a crise há um desequilíbrio dessa estrutura e isso gera estresse. O estresse bota uma tensão e tudo fica contaminado com a crise financeira. A segurança, esperança e qualidade de vida ficam contaminados. A qualidade dos diálogos também porque as pessoas ficam mais tensas, mais ríspidas. Uma avalanche que vai somando pelo medo, pela insegurança, e pela falta de perspectiva de manter o que se estabeleceu, como metas a alcançar e metas alcançadas. </p><p> <b>O que fazer para não ser contaminado por esta avalanche de notícias ruins e não se abalar com a crise?</b> </p><p>Uma sugestão simples mas eficiente é uma conversa franca e aberta em família sobre as alternativas para cortes de gastos, que não vão trazer sofrimento emocional. É necessário priorizar o bem-estar. Às vezes, abrir mão de um carro que está trazendo um aperto financeiro, por exemplo, e negociar a dívida ou optar por caronas pode trazer até um convívio mais saudável. Em momentos como esse, é preciso ter ideias criativas e diálogo, construções comuns de impacto relevante dentro de casa. Uma pessoa só não pode decidir pelo todo. A criatividade surge sempre nos piores momentos, mas as pessoas precisam ter fé nas suas próprias ideias e investir nas conversas.</p><p> <b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> </p><p><b> Verba estadual para o Carnaval em Florianópolis será usada para estrutura da Nego Quirido </b><br></p><p><b> Eventos públicos de SC terão que disponibilizar banheiros adaptados às pessoas com deficiência <br></b></p><p> <b>Florianópolis está com violência padrão Rio </b> <br></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense