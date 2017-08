Curso sobre Parcerias Público-Privadas segue com inscrições abertas

O primeiro curso online de Parcerias Público-Privadas para o Desenvolvimento: implementando soluções no Brasil do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) teve recorde de inscrições. A proposta era capacitar cerca de 3,5 mil gestores públicos e privados em todo Brasil e o curso já conta com mais de 6,1 mil participantes. As aulas começaram dia 3 de agosto, mas as inscrições seguem até 16 de agosto. Como o curso é online e a carga-horária flexível, ainda dá tempo de participar.

Totalmente em português e gratuito, a capacitação oferece uma visão ampliada dos principais aspectos envolvidos no desenho, planejamento, contratação e implementação de programas e projetos de PPPs no Brasil, incorporando a experiência acumulada em outros países da América Latina.

Desde a criação da legislação federal das PPPs, em 2004, já foram firmadas mais de101 parcerias (em 24.05.2017 www.radarppp.com. O curso é oferecido por meio da plataforma digital edX, uma parceria entre a Universidade de Harvard e MIT



Fonte: Floripa News