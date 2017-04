D-Edge 17 Years, Warung Day & more no fim de semana de Renato Ratier

Nessa quinta-feira (06 de abril), o multifacetado DJ e empresário Renato Ratier iniciou uma verdadeira maratona de eventos em 3 cidades: Rio de janeiro, Curitiba e São Paulo.

Primeiro, Ratier promoveu na flagship store São Paulo um coquetel de lançamento da coleção Ratier Inverno 2017, seguido de um jantar para convidados no restaurante Bossa.

Nessa sexta- feira o artista viaja ao Rio de Janeiro para a comemoração de 17 anos da marca dentro do festival internacional Rio Mapping Festival.

No sábado (08/04) em Curitiba, ele promove a 4º edição do Warung Day Festival, e na madrugada de domingo ele celebra em São Paulo os 17 anos da marca D-Edge com 18h de festa, finalizando a jornada no tradicional after hours do club, sem hora para acabar.

