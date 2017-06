Da Série C para A: meia Pedro Castro joga o presente no Avaí para depois pensar no futuro

<p>Um pulo de divisões que pode virar um salto na carreira. Esta é a missão assumida por Pedro Castro quando vestiu a camisa do <b> Avaí </b> pela primeira vez, na manhã desta terça-feira. Novo reforço do Leão, o atleta foi apresentado pelo clube. O ato que faltava antes de embarcar com a delegação azurra para o jogo contra o Atlético-GO, no dia seguinte. Ele está relacionado para o confronto das 19h30min desta quarta-feira.</p><p>O jogador de 24 anos, natural de Volta Redonda (RJ), estava no Tombense, clube do interior de Minas Gerais e que disputa a Série C, e aparece para mostrar seu futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, uma grande chance.</p><p>— Eu estava em um clube da Série C e dei um pulo para um clube gigante. É uma vitrine, mas não penso no futuro, eu penso no presente. Quero jogar, ajudar, o que acontecer depois é consequência — disse, na apresentação <b>(confira mais no vídeo abaixo)</b>. </p><p>O atleta foi uma indicação do técnico Claudinei Oliveira ao departamento de futebol do Avaí. O treinador o comandou quando trabalhavam no Santos. Até por conhecer o atleta, Claudinei o escolheu entre os atletas que viajaram para o confronto em Goiânia. Há até a possibilidade de ser titular, já que atua na mesma posição do meia Marquinhos, ausente por suspensão. No entanto, o próprio Pedro Castro prefere aguardar.</p><p>— Essa pergunta tem que fazer para o treinador, ele escala, ele comanda. Eu vim para ajudar, somar e acredito que quem entre, vai dar seu melhor em prol do Avaí. Se precisar de mim, vou estar preparado, ou outro jogador também. A equipe está bem preparada.</p><p>O duelo do Leão contra o Dragão será disputado no estádio Olímpico Pedro Ludovico, e é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.<br></p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A </b></p><p><b> Anulação de pênalti do Avaí gera suspeita de interferência externa <br> Chefe da arbitragem rechaça interferência externa em jogo do Avaí </b></p><p class=”embed-content”> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense