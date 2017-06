De bem com o frio

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O frio que abraça <b> Santa Catarina </b>, dos altiplanos ao nível do mar, sempre esteve associado ao poema-emblema do Simbolismo de Cruz e Sousa – e seu eólio vândalo, o velho vento vagabundo.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>”Tu que és sempre a ronda das casas / A gemente sentinela / Que a tudo desgrenha e gela / Com o torvo rumor das asas.”</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mas não é só o vento Sul que nos mantém tiritantes, os dedos transformados em gravetos de gelo, a carcaça encolhida entre lãs e cachecóis, a vida resumida numa dramática procura por calor. Passado o êxtase das paisagens raras e geladas, pede-se até ao <b> Papa Francisco </b>a volta do calor.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Para suportar o <b> frio </b> – sugeriu Jack London, o célebre pescador, garimpeiro e andarilho, autor de romances “da Natureza” (O Filho do Lobo, 1900): “é preciso gostar dele”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mas como estar “de bem” com o frio, tendo que passar a cama a ferro, antes de deitar? Prática comum entre os ilhéus do século 19, fossem pobres ou ricos – estes valendo-se de suas mucamas, ¿passadeiras¿ que mantinham os lençóis sob a brasa de ferros enormes e pesados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Como na guerra, em que “mentira é como terra”, no frio, ¿mentira é como quirera¿.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O gaúcho chupa tranquilamente o seu chimarrão, enquanto depõe sobre o “causo de frio” mais impressionante já acontecido em sua querência:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>– Cuêpucha, chê! Estava abastecendo a minha cuia com a erva, quando vi a água saída do bule congelar “no ato”, traçando no ar um arco de vapores que logo se solidificou!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O joaquinense contando vantagem sobre as outras cidades do Sul, que também recebem a visita da <b> neve </b>:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>– A maior nevasca aqui de São Joaquim transformou a Serra num tobogã. Esquiei direto, do Morro da Igreja até Laguna!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Sem contar com a neve para aumentar sua história, o “Mané” da Lagoinha, morador da<b> Ilha mais bela dos mares do Sul </b>, apelou para uma mistura de história de frio com ¿causo de pescador¿:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>– “Pesquê” uma cocoroca durinha, que antes di morrê vomitô uma pedrinha de gelo!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> ***</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Para aquecer a alma e consolar os ossos, que sofrem nesses tempos frigorificados, convém recolher um nó de pinho e acender uma lareira, real ou imaginária.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>E acariciar entre os dedos a haste de um cálice de vinho tinto – ouvindo o lírico consolo do poeta Pereira Soares, um pródigo em ¿versos do frio¿. O mesmo frio que merece o seu reconhecimento, ¿como bom forjador de férrea têmpera e rijo caráter¿:

"O frio bebe as águas dos caminhos/ Pelo chão em que ele passa/ Consome as pragas da Terra/ Tempera o cerne da Raça!"

Fonte: Diário Catarinense