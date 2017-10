Defesa Civil expande sistema de alerta por SMS a todos os municípios catarinenses

A partir de segunda-feira (16), começa a segunda etapa do serviço de notificação de emergência via SMS (mensagem de texto) da Defesa Civil. Na primeira fase, 20 municípios catarinenses participaram de testes. Agora, todas as cidades são abrangidas pelo sistema. A notificação é mais uma ferramenta para comunicar a população sobre situações iminentes de desastres, emergência e/ou estado de calamidade pública.

Na semana que vem começa a campanha para a adesão ao serviço. O cadastro continua da mesma forma do projeto piloto. Ao receber a mensagem de texto convite, o cidadão responde somente com o CEP (com ou sem hífen ou espaço) para o número 40199. Mesmo sem receber o convite, o cidadão pode fazer o cadastro quando desejar. Ainda, o serviço permite cadastrar mais de um CEP (um por SMS) para ser monitorado pela Defesa Civil.

Além de Santa Catarina, o Estado do Paraná também entra nesta fase. As mensagens das Campanhas serão enviadas nos dias úteis (segunda a sexta-feira, exceto feriados), entre 9 e 20 horas, respeitando os limites técnicos operacionais e/ou capacidade de tratamento das redes de cada uma das prestadoras SMP, além dos limites técnicos operacionais e/ou capacidade de tratamento da plataforma do integrador.

Conforme dados do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), em Santa Catarina, pouco mais de 8 milhões de aparelhos celulares estão ativos para receber as notificações. Nos dois Estados do Sul, são cerca de 20 milhões de terminais telefônicos móveis.

Com o passar do tempo, o serviço vai sendo ampliado pelo Brasil a partir do cronograma proposto pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad). São Paulo (a partir de 16 de novembro), Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santos (a partir de 18 de dezembro), Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás (a partir de 15 de janeiro de 2018), Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, Pará, Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima (a partir de 19 de fevereiro de 2018).

O trabalho é realizado pelas Defesas Civis Estaduais, em parceria com o Ministério da Integração Nacional, Sinditelebrasil, Anatel e ABR Telecom.

Saiba mais

CADASTRO

Para receber notificações de emergência basta cadastrar o CEP que deseja ser monitorado. Envie um SMS com o CEP (com ou sem hífen ou espaço) para 40199. Quem já possui cadastro não precisa se registrar novamente. Para incluir novo CEP, basta repetir o procedimento.

CONSULTAR

Para consultar um CEP cadastrado, o usuário deverá enviar a mensagem “consultar” para o número 40199.

Caso o usuário tenha ao menos um CEP cadastrado com o status “cadastrado”, ele receberá o(s) cep(s) cadastrado conforme a seguinte mensagem:

“Para este numero de celular existe(m) o(s) seguinte(s) CEP(s) cadastrados: 00000000,00000000,00000000”

Caso o usuário não possua nenhum CEP cadastrado com o status “cadastrado”, ele receberá a seguinte mensagem:

“Para este numero de celular não existe CEP cadastrado. Para realizar o cadastro, envie SMS gratuito para 40199 com o CEP de interesse, sem espaços ou hífens “

CANCELAR

Considerando que o usuário poderá ter mais de um CEP cadastrado, caso ele queira cancelar o cadastro em um CEP específico, basta ele enviar a mensagem “sair” seguida do CEP (com ou sem hífen) que deseja cancelar o cadastrado para o mesmo número do cadastro.

Caso ele envie a mensagem “sair” e não informe o CEP, o sistema irá alterar o status de todos os registros contidos na Base de Dados de Emergência do usuário correspondente para “cancelado”.

Caso o usuário siga qualquer um dos passos supracitados e tenha o CEP cadastrado, ele receberá a seguinte mensagem:

“Cancelamento com sucesso do CEP 00000000. Para cancelamento de outros CEPs vinculados a este numero, refaça o procedimento “

Resumo

“Para cadastro envie o numero do CEP para 40199. Para cancelamento envie SAIR e o CEP para 40199. Para consultar CEP cadastrado envie CONSULTAR para 40199”

AJUDA

Para obter a lista de comandos a população poderá enviar a palavra ajuda ou uma mensagem inválida para número do sistema.

O sistema retornará a lista dos comandos (CADASTRAR, CONSULTAR e SAIR CEP), com a seguinte mensagem:



