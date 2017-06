Definido adversário da Chapecoense na Sul-Americana

<p>Mas um time argentino vai estar no caminho da Chapecoense . Na noite de quarta feira foram sorteados os confrontos dos 16 jogos da segunda fase da Copa Sul-Americana.</p><p>E o Verdão vai encarar o Defensa y Justicia. As datas ainda não foram definidas. Mas o segundo jogo é na Arena Condá. A Chapecoense ainda tenta recursos na Conmebol em relação aos pontos perdidos do jogo contra o Lanús, pela Libertadores, mas as chances são remotas. </p><p>A Chapecoense vai para sua terceira participação seguida na Sul-Americana, onde defende o título conquistado no ano passado.</p><p><b>Leia também<br></b><b>Confira a tabela da Série A <br></b><b>Leia mais sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense