Delatores da Odebrecht relatam caixa dois para Marta Suplicy

A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), ex-prefeita de São Paulo, recebeu recursos de caixa dois da Odebrecht em duas campanhas, segundo dois delatores da Odebrecht (Benedicto Junior e Carlos Armando Guedes Pashoal).

Foram R$ 550 mil em 2008, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo e perdeu para Gilberto Kassab, e R$ 500 mil na campanha para o Senado, quando foi eleita.

Os delatores dizem que os recursos foram pedidos por Márcio Toledo, marido de Marta e "arrecadador das campanhas da parlamentar", segundo o despacho do ministro do Supremo Edson Fachin. Toledo aparece com o apelido de Belo Horizonte nos controles internos da Odebrecht.

O ministro não determinou a abertura imediata de inquérito por suspeitar que os delitos podem estar prescritos porque Marta tem 72 anos e os ilícitos prescrevem com a metade do tempo após os 70 anos.

Fachin determinou que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se manifeste sobre a eventual extinção da punibilidade no caso de Marta e Márcio Toledo.

