Delegacia de Homicídios vai investigar mortes no Morro do Fallet

O Dia

– Moradores dizem que jovens foram mortos durante operação do Bope na comunidade; PM nega –

Rio – A Delegacia de Homicídios (DH) vai investigar a morte de dois jovens, na madrugada desta segunda-feira, no Morro do Fallet, em Santa Teresa, no Centro. Na ocasião, moradores relataram que os rapazes, que ainda não tiveram a identidade revelada, foram mortos durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade. A favela abriga uma unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Procurada, a Polícia Militar negou as mortes e disse que “não há registro de confronto envolvendo policiais da UPP neste fim de semana, nem durante a madrugada.” No fim da manhã desta segunda, moradores fizeram um prtoesto an Rua Pinheiro Machado, em direção ao Palácio Guanabara, na Zona Sul.

O Viaduto Engenheiro Noronha (ligação do Túnel Santa Bárbara para a Rua Pinheiro Machado) foi interditado no sentido Botafogo, por conta da manifestação. O trânsito é desviado para a Rua das Laranjeiras. Neste momento, há reflexos no Viaduto 31 de Março, desde a altura do Santo Cristo.

Os motoristas que seguem para a Zona Sul devem optar pelo Túnel Rebouças ou Aterro do Flamengo, que possuem boa movimentação. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar estão no local. Até a publicação desta reportagem, nenhum incidente foi registrado no ato.

Fonte: O Dia