Demandas alvinegras: Marcelo Cabo tem tarefas urgentes no Figueirense

<p class="MsoNormal">Marcelo Cabo conhece o grupo que tem nas mãos, ainda que nem tão profundamente. Com quase uma semana no <b> Figueirense </b>, o treinador acompanhou o time em ação em duas partidas da beira do campo, da área técnica, e ainda teve dias de treinamento. Mesmo que o tempo não seja aliado para implantar totalmente sua filosofia de jogo, tem tarefas urgentes para fazer com que a equipe volte a vencer na <b> Série B do Campeonato Brasileiro </b>. O Diário Catarinense dá uma força para o técnico não esquecer das necessidades.<br></p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Recuperar a confiança do elenco</b><br>Seis jogos seguidos sem vitória e as críticas causam abatimento e, consequentemente, fazem com atletas duvidem das próprias capacidades. Cabe ao treinador, além do departamento de futebol, demonstrar que acredita que os jogadores têm condições de fazer boas atuações, para que entrem em campo confiantes.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Suportar pressão da torcida e da imprensa<br></b>Também em virtude dos resultados das últimas partidas, a cobrança do torcedor e da crônica esportiva é grande. A torcida espera que a reação seja imediata e, nos confrontos em casa, isso pode se refletir em vaias com bola rolando. Cabe ao técnico reforçar o pedido de concentração nos 90 minutos, para deixar as manifestações de lado.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Bola parada defensiva<br></b>Uma jogada que tem custado resultados do Figueirense. Dos 14 tentos sofridos nas nove rodadas até agora, cinco foram contraídos em jogadas de bola parada do adversário. A jogada foi um problema no Campeonato Catarinense e persiste na Série B. Marcelo Cabo vai precisar buscar uma forma de estancar o problema, inclusive quando houver alteração de atletas na escalação. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Encaixe de camisas 10</b><br>Jorge Henrique deu ritmo ao Figueirense do comecinho da Série B ao atuar pela zona central da equipe. Marco Antônio voltou ao clube justamente por atuar, e bem, nesta função. A qualidade técnica de cada um faz com que sejam quase indispensáveis para o time titular. O técnico precisa encontrar espaço para ambos, para que atuem em alto nível na mesma equipe. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Montar formação ideal</b><br>No segundo jogo do técnico, foram pelo menos cinco mudanças na formação. E as alterações devem continuar, porém o treinador sabe que a continuidade dos 11 é vital para que o time ganhe em entrosamento. Por isso, precisa encontrar o time ideal. Neste momento, poucos atletas – como Jorge Henrique, Henan, Robinho e Bruno Alves – têm sido absolutos nas escalações. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Identificar carências para contratar</b><br>Por mais que os primeiros jogos tenham dado impressão que não, o Figueirense precisa de reforços, novos jogadores para suprirem carências e até mesmo que atuem em posições em que as peças disponíveis não funcionaram. Marcelo Cabo reconheceu que será preciso contratar, mas deve ser de forma pontual, conforme a necessidade do plantel. </p>

Fonte: Diário Catarinense