Depois da recuperação, Chape busca embalo na Arena Condá

<p>Sequência negativa que vai, sequência positiva em construção. Assim chega a Chapecoense para o compromisso da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A sangria de derrotas não passou de duas, porque o Verdão do Oeste venceu o Vasco na Arena Condá e quer fazer nova vitória em sua casa. Neste domingo, a equipe enfrenta o Botafogo. O duelo está marcado para as 16h.</p><p>No G-4 da competição, o duelo vale a continuidade da Chapecoense entre os quatro primeiros do torneio. Nada mal para o clube que começou com a missão inicial de permanência na elite do futebol nacional.</p><p>— Jogo a jogo temos de somar. Mas não podemos esquecer que a primeira meta é somar os pontos para livrar do rebaixamento. Queremos soma-los o mais rápido o possível para depois almejarmos algo a mais.</p><p>Para a partida, o técnico Vagner Mancini tem apenas uma mudança na formação, por obrigação. O atacante Rossi está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e em seu lugar entra Osman. O lateral-esquerdo Reinaldo foi poupado do treinamento da última sexta-feira. A princípio, ele deve estar em ação contra o Botafogo, que está quatro pontos atrás do Verdão do Oeste.<br></p><p><b>Leia também</b><br></p><p><b>Confira a tabela da Série A <br></b><b>Leia mais sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense