Deputados aprovam lei que altera cargos e salários na Alesc

<p>Com 25 votos a favor e somente um contrário, os deputados catarinenses aprovaram, na última semana, o <b> Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 5/2017 </b>, que faz diversas alterações na estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado (<b>Alesc</b>). O PLC, de autoria da mesa diretora da Casa, <b> provocou controvérsia </b> e o texto original foi alterado após pressão <b>(veja a versão aprovada ao final da matéria)</b>.<br><br>Uma das mudanças foi a inclusão de um prazo de 180 dias para que a mesa faça mudanças administrativas. Segundo o chefe de gabinete da presidência, Joniânderson Menezes, o limite de prazo se justifica para evitar que "um presidente posterior faça uma loucura com esse poder que (o PLC) está dando para a mesa". Outra alteração foi a inclusão de um artigo que proíbe o aumento de despesas. Segundo a mesa, a economia com a nova organização será da ordem de R$ 250 mil anuais. <br><br>O deputado Dirceu Dresch (PT) alegou, à época da tramitação, que a proposta oneraria os cofres públicos. Segundo cálculos do petista, a cota parlamentar aumentaria de R$ 74,5 mil para R$ 143,1 mil, no caso da presidência, e de R$ 22 mil para R$ 42,4 mil para cada um dos seis parlamentares que integram a mesa. O sindicato dos funcionários da Alesc (<b>Sindalesc</b>) chegou a fazer assembleia para deliberar sobre o tema, e se posicionou a favor da transformação de cargos, não da criação, e desde que não houvesse aumento de gastos. <br><br>A mesa diretora da Casa argumentava que o PLC proporcionaria uma flexibilidade no plano de carreiras, necessária para posterior redução de custos. Não havia, contudo, a conta do impacto financeiro ou da suposta economia. <br>Dresch, principal opositor do projeto, não ficou satisfeito com a versão final. Ele não esteve presente no dia da votação, já que estava em viagem:<br><br>— Abrimos um caminho de diálogo que resultou na reformulação parcial do projeto. Evitamos, assim, que fossem criados novos cargos sem concurso, que gerariam uma despesa extra de R$ 200 mil por mês. Infelizmente não conseguimos avançar em outros pontos, como a manutenção de pagamento de gratificação para servidores cedidos por outros órgãos público, algo que eu discordo – afirma o petista.<br><br><b>Leia também:<br> Alesc alega que projeto que cria cargos e salários é parte de processo de redução de custos </b><br><b> Após pressão, Alesc muda redação de projeto que mexe em cargos </b><br><br><b>Veja a redação final da proposta:</b><br></p><p class="embed-content"> <strong> Redação final do PLC 0005.1 2017 </strong> de <strong> diariocatarinense </strong> </p>

Fonte: Diário Catarinense