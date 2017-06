Deputados estaduais terão cota de R$ 5 milhões para indicação de gastos no orçamento de SC

<p>No embalo da força-tarefa que aprovou a <b> autorização para o financiamento de R$ 1,5 bilhão para o governo estadual </b>, a Assembleia Legislativa também garantiu a mudança na Constituição que destina 1% da receita do Estado para emendas dos próprios parlamentares. Se valer para este ano, significará que cada um dos 40 deputados estaduais teria cerca de R$ 5 milhões para indicações de obras e ações a serem obrigatoriamente executadas pelo governo.</p><p> <b>Assembleia Legislativa discute duas fórmulas para obrigar governo do Estado a executar emendas orçamentárias</b> </p><p>O texto aprovado reuniu duas propostas de emenda constitucional – um do deputado Aldo Schneider (PSDB), outra de Mario Marcondes (PSDB). Relator do texto, Darci de Matos (PSD) fixou o cota de 1% da Receita Corrente Líquida – o que sobra da arrecadação estadual após os repasses obrigatórios. A emenda foi aprovada com 30 votos a favor e dois contra.</p><p> <b>Assembleia Legislativa, mas pode chamar de País das Maravilhas</b> <br></p><p> Autor de uma das propostas, Marcondes defendeu o instrumento, afirmando que os deputados conhecem as demandas das regiões por percorrer as bases e ter maior com prefeitos e vereadores do que os secretários estaduais. </p><p> _ O parlamento precisa ter voz para ser ouvido pelo governo _ afirmou o tucano. <br> A oposicionista Luciane Carminatti (PT) também foi a favor, embora tenha ressaltado que o tema não tem consenso dentro do PT. </p><p> _ Sempre fiz política sem recursos e entendo que não podemos perder o foco sobre as atribuições do legislador. Mas entendo que podemos ter essa autoridade, com critério claros, sem depender de o governador gostar ou não do deputado _ disse a petista. </p><p> A linha contrária – que reuniu apenas Dirceu Dresch (PT) e Gelson Merisio (PSD – teve diferentes argumentações. O petista criticou o risco de as emendas desvirtuarem a verdadeira atribuição do parlamentar. Merisio avaliou o momento como inoportuno. </p><p> _ Essa proposta tem fundamento, mas me parece que o momento é inoportuno diante do cenário de dificuldades financeiras para composição dos orçamentos _ disse o pessedista. </p><p> Logo após a aprovação seria votada a proposta de lei complementar que torna obrigatórios os gastos definidos nas audiências públicas do Orçamento Regionalizado – com uma cota de 3% da Receita Corrente Líquida. Autor da proposta, Marcos Vieira (PSDB) pediu que ela fosse tirada de pauta. </p><p> _ Foi uma questão de prudência. O projeto precisa de 21 votos e só tínhamos 32 no plenário _ explicou o tucano. <br> Inicialmente contrário a ambas as propostas, o governo do Estado cedeu em relação à emenda constitucional aprovada ontem. O secretário Nelson Serpa (PSD), da Casa Civil, avalia que será necessário regulamentar a regra através de aprovação de um projeto de lei complementar. </p><p> _ Podemos regulamentar essa questão fazendo com que parte desses recursos das emendas individuais sejam obrigatoriamente gastos com saúde, educação e segurança e que uma pequena parte seja de livre destinação do deputado _ afirmou. </p><p><b></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense